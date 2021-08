Les Régions et peuples solidaires en université d’été à Toulon

Après Lorient l’an passé, la 26e édition de l’université d’été des Régions et peuples solidaires a lieu cette année à Toulon. L'événement qui se déroule du 26 au 29 août dans l'enceinte de l'espace Comediaaura plusieurs moments forts, comme il l'a a rappelé ce jeudi matin en ouverture le président occitan de R&PS, Gustave Alirol : « Trois jours de débats et travaux pour préparer une année 2022 à forts enjeux. Il s’agira de donner suffisamment de poids à la Fédération et toute leur place à nos territoires et leurs revendications ».



Fondé en 1994 par l'eurodéputé Max Simeoni, R&PS rassemble aujourd'hui quatorze organisations d'Alsace, de Bretagne, de Corse, de l'Espace Occitan, de Moselle, du Pays Basque lque tous es ans tient une université d'été en présence de délégations des peuples adhérents. L'eurodéputé François Alfonsi, un sénateur et cinq députés au Palais Bourbon, membres du groupe Libertés et Territoires, participent à ces journées d'échange mais la délégation corse compte sur la présence, d'Antonia Luciani, membre du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse en charge de la culture et de la formation, porte-parole du parti Femu a Corsica et vice-présidente de Régions et peuples solidaires et Fabiana Giovannini, assistante de François Alfonsi et présidente de l’association de financement de R&PS. Le président de l'Exécutif Gilles Simeoni sera également présent samedi, journée consacrée à un débat eb-ntre entre Bertrand Pancher, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale et les députés du groupe Libertés et Terrtoires dont les députés R&PS ainsi que les militants et sympathisants de R&PS.



Le programme :



Ouverture de l'université d'été avec la présence exceptionnelle de représentants Kanaks, le jeudi 26 après-midi.



Le débat du vendredi 27 après-midi en vue de 2022, en présence de Yannick Jadot, candidat à la primaire des écologistes, Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, Jean-Luc Bennahmias, membre de la direction nationale de Place Publique et de Patrick Farbiaz, membre de la direction de PEPS (Pour une Ecologie Populaire et Sociale);



L'échange, samedi 28 au matin, entre Bertrand Pancher, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale, les députés du groupe Libertés et Terrtoires dont les députés R&PS, et les militants et sympathisants de R&PS. Veuillez noter la présence Gilles Simeoni, le président de la Collectivité de Corse.



Cette université se clôturera dimanche avec le traditionnel congrès statutaire.