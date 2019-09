Les Journées Européennes du Patrimoine : les sites et animations à ne pas manquer en Balagne

En prévision des Journées Européennes du Patrimoine l'Office de Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne a recensé un maximum d'élément à partir des informations et initiatives collectées auprès de l'ensemble des communes du périmètre communautaire, des associations culturelles, des guides conférenciers du 2ème REP ; tous se sont particulièrement mobilisés pour composer un programme particulièrement riche pour cette édition 2019.

De son côté, l'OTI Calvi-Balagne a souhaité entre autre, poursuivre ses actions portant sur la commémoration du 250ème anniversaire de Napoléon Bonaparte à travers deux principales actions : la Maison de la presse-Calvi proposera une sorte de mini salon du livre napoléonien les 21 et 22 septembre de 8h00 à 20h00 devant et dans sa boutique du boulevard Wilson.

Olivier Bianconi historien conférencier proposera le 21 septembre à 16h30 une conférence “la famille Impériale et les Sociétés Secrètes en Corse au XVIII et XIXème siècles”, Caserne Sampiero, salle capitulaire dans la citadelle.

Toujours sur le thème de Napoléon, une visite guidée du Château du Prince Pierre Napoléon Bonaparte sera également programmée par Olivier Bianconi le 22 septembre à 14h30

Les guides conférenciers de Balagne viendront compléter le programme par des visites guidées les 21 et 22 septembre.

Toutes les communes de Calvi-Balagne ouvriront les portes des joyaux de leur patrimoine cultuel.

De belles découvertes et visites viendront ainsi ponctuer ces nouvelles journées européennes du Patrimoine.

Le programme en Balagne:

ALGAJOLA

● Samedi 21 septembre

9h - 12h - 14h - 18h : Bureau d’Informations Touristiques d’Algajola situé à la gare

Mise à disposition de la fiche de randonnée pédestre : Boucle de La Pieve d’Aregno, durée 3h30

● Dimanche 22 septembre

9h - 13h : Bureau d’Informations Touristiques d’Algajola situé à la gare

Mise à disposition de la fiche de randonnée pédestre : Boucle de La Pieve d’Aregno, durée 3h30

AREGNO

● Samedi 21 et dimanche 22 septembre

9h - 18h : Découverte de l’Eglise Saint-Antoine Abbé, place du village, et de l’Eglise Romane la Trinité située dans le cimetière d’Aregno, entrée du village

AVAPESSA

● Samedi 21 et dimanche 22 septembre

9h - 18h : Découverte de l’Eglise Santa-Maria Assunta située au centre du Village, accès entrée porte de gauche

CALENZANA

● Samedi 21 et dimanche 22 septembre

8h - 19h : Découverte de l’Eglise Saint-Blaise, de la Confrérie A Casazza, de la chapelle Saint-Antoine situées au centre du village et des chapelles

Saint-Ignace et Sainte-Restitude route de Zilia

CALVI

• Vendredi 20 - Samedi 21 - Dimanche 22 septembre

Portes ouvertes du Centre régional de Conservation Restauration du patrimoine, Fort Charlet , avenue du Commandant Marche

10h - 11h - 15h - 16h : Visites guidées des espaces techniques

9h - 18h : Exposition « Du fort au centre, l’histoire d’un lien »

9h - 12h - 14h - 18h : Présentation des ateliers pédagogiques

• Samedi 21 et dimanche 22 septembre

9h - 18h30 : Office de tourisme Calvi-Balagne situé chemin de la plage : Mise à disposition de 3 fiches de randonnée pédestre : boucles de la Revellata,

d’Oci et de Montegrosso, et du plan des itinéraires VTT pour une découverte des sites remarquables et des villages typiques de Balagne

9h30 : Visite guidée de la ville de Calvi par les guides conférenciers de Balagne, rendez-vous au petit jardin chemin de la plage à quelques mètres de l’office de tourisme (durée 2h30)

11h - 18h30 : Découverte du MUDACC, Musée des Arts de la Citadelle de Calvi situé à l’entrée de la Citadelle sous le porche. Le bureau d’informations

touristiques Calvi-Balagne et sa boutique seront également ouverts.

9h - 20h : L’association U Svegliu Calvese propose une exposition dans les ruelles de la citadelle des estampes urbaines de l’artiste Olivia

Paroldi, intitulées « Les enfants de l’exil »

9h - 19h : Découverte de la Cathédrale Saint Jean-Baptiste dans la citadelle, de l’Oratoire Saint-Antoine Abbé, ruelle Saint-Antoine dans la citadelle

Et de l’Eglise Baroque Sainte-Marie Majeure, rue Clémenceau base ville

10h-18h : Découverte de la Tour du Sel et de la Caponnière, quai Landry

8h-20h : Mini salon du livre Napoléonien, boulevard Wilson, Maison de la Presse

8h - 12h : Découverte de la Chapelle de Notre Dame de La Serra et de son point de vue panoramique sur la baie de Calvi depuis les hauteurs de la ville

Itinéraires possibles : en voiture à 3km route de Porto par la côte / en randonnée pédestre depuis le centre-ville 2h30. Trajet indiqué sur le plan de ville

disponible à l’accueil de l’office de tourisme, ouvert de 9h à 18h30 samedi et de 9h00 à 13h00 dimanche