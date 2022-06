Législatives : Femu a Corsica appelle à une mobilisation large en faveur des quatre candidats nationalistes

C’est un appel clair que lance le parti autonomiste de la majorité territoriale en vue du second tour des élections législatives qui se déroulera dimanche prochain. Dans un communiqué publié mardi soir, Femu a Corsica « félicite » pour leurs résultats du premier tour et leur qualification pour le second tour les trois candidats « Fà Populu Inseme » : les deux députés sortants, Michel Castellani et Jean Felix Acquaviva dans respectivement la première et seconde circonscription de Haute-Corse, et Romain Colonna et Cecilia Costa dans la première circonscription de Corse du Sud, « qui sont les premiers nationalistes à être présents au second tour dans l’histoire de cette circonscription ». Il félicite aussi Paul-André Colombani pour sa qualification au second tour dans la seconde circonscription de Corse du Sud « où Femu a Corsica n’avait pas investi de candidats, dans le respect de l’accord visant à créer les conditions les plus favorables à la réélection de députés nationalistes sortants ». Enfin, il salue le score global réalisé par les candidats nationalistes « dans la diversité des candidatures proposées : les Nationalistes ont progressé en voix par rapport à l’élection législative de 2017 et ont aujourd’hui enraciné leur place dans la vie démocratique Corse ».



Un appel à la mobilisation

A la veille du deuxième tour, Femu a Corsica appelle, donc, à la mobilisation la plus large en faveur des quatre candidats nationalistes et rappelle les enjeux du scrutin. « Face aux enjeux politiques, économiques, sociaux, culturels et sociétaux pour notre Peuple, compte tenu du dialogue à vocation historique qui doit s’ouvrir avec le gouvernement pour une solution politique globale et une autonomie de plein droit et de plein exercice, eu égard à l’indispensable rapport de force démocratique à construire avec Paris, aux plans institutionnel et politique, la Corse a besoin de députés qui défendent les intérêts de la Corse et de son peuple à Paris, et non pas les intérêts de Paris en Corse ». Et conclut sur una chjama in lingua corsa : « Allora sta dumenica, una sola scelta in ogni rughjoni : vutemu è femu vutà à Michè Castellani, Jean Felix Acquaviva, Romain Colonna è Paul André Colombani ! ».