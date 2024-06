Législatives. Dans la 2ème circonscription de Haute-Corse, vers un nouveau duel serré ?

C’est la plus vaste des quatre circonscriptions de l’île, mais aussi un territoire à faible densité de population où 21,5% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. De la Balagne à la Plaine orientale, en passant par Corte et les territoires ruraux de l’intérieur de l’île, la deuxième circonscription de Haute-Corse compte 67 903 électeurs. Dans ce territoire, le dernier scrutin législatif s’était soldé par une victoire sur le fil pour Jean-Félix Acquaviva qui avait récolté 50,23% des voix face à François-Xavier Ceccoli qui avait pour sa part rassemblé 49,77% des suffrages. Au total, le député sortant l’avait emporté avec un écart de seulement 156 voix. Un duel serré qui pourrait bien se reproduire pour les élections anticipées des 30 juin et 7 juillet pour lesquelles sept candidats sont cette fois en lice.