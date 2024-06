Marie-Louise Mariani : Une voix souverainiste pour la Corse aux législatives 2024

- Nous sommes motivés par un profond sentiment d'injustice. Depuis 2017, nous avons vu comment le système électoral actuel marginalise la voix du peuple. Notre colère et notre détermination viennent de cette expérience continue d'invisibilité médiatique et de l'injustice de voir le pouvoir attribué systématiquement à ceux qui ne servent pas les intérêts du peuple. Nous voulons changer cela et donner une véritable voix aux citoyens.- Nous nous présentons sous l'étiquette "Suvranu", qui signifie souverain, représentant le peuple souverain. Nous sommes soutenus par les "vrais pirates", des personnes qui défendent la véritable liberté et souveraineté populaire. Nous rejetons le faux choix entre une gauche et une droite extrêmes, ainsi qu'un centre soi-disant modéré qui ne l'est pas. Notre mouvement représente ceux qui sont en colère et qui refusent d'être réduits au silence.Ma fille et moi partageons un héritage commun, tant matériel qu'idéologique. La Casa Mariani à Corte est notre symbole familial, mais plus encore, nous portons ensemble l'idée de la démocratie et de la souveraineté populaire. En nous présentant ensemble, nous affirmons notre engagement familial pour protéger cet héritage et lutter pour un avenir démocratique et juste.- Nous croyons au principe de subsidiarité ascendante, où la souveraineté commence à la plus petite échelle, comme les communes, et le pouvoir est délégué à des niveaux supérieurs uniquement quand c'est nécessaire et bénéfique. Par exemple, en Corse, cela signifierait plus d'autonomie pour les communes dans la gestion des affaires locales, tout en gardant certaines compétences régionales ou nationales. Nous voulons contrer la centralisation excessive et donner plus de pouvoir décisionnel aux habitants de chaque région.- Nous voulons faire du centre Corse un modèle d'innovation démocratique. Nos propositions incluent la mise en place de référendums périodiques, où les citoyens peuvent soumettre et voter sur des questions importantes, basées sur des pétitions. Cela permettrait une participation directe et régulière des habitants dans les décisions locales. Nous voulons également créer des forums pour recueillir et évaluer les idées des résidents, et développer des projets pilotes qui pourraient être adoptés à plus grande échelle.- Malgré les défis posés par le système dominant, nous persistons grâce à notre engagement et au soutien de nos partisans. Nous utilisons les réseaux sociaux, les rencontres communautaires et les initiatives locales pour amplifier notre voix. Nous croyons que notre message de souveraineté populaire et de démocratie directe résonne avec de nombreux citoyens qui cherchent une alternative aux grands partis.- Nous nous alignerions avec les partisans de la démocratie directe. Nous croyons en une véritable participation citoyenne dans la prise de décision. À l'Assemblée, nous chercherions à collaborer avec d'autres députés partageant cette vision, tout en défendant fermement les intérêts de notre circonscription et de la Corse.- Ce qui nous différencie, c'est notre engagement à rendre le pouvoir au peuple plutôt que de le conserver. Nous proposons des mécanismes de démocratie directe, comme les référendums citoyens réguliers, et nous voulons encourager une participation active des citoyens dans toutes les décisions importantes. Notre approche est axée sur la transparence, l'inclusion et l'autonomisation des communautés locales.- Nos principales thématiques de campagne incluent l'égalité politique, où chaque citoyen a une voix directe dans la législation. Notre slogan #tousbarons symbolise cette égalité, remettant le peuple au centre du pouvoir. En outre, nous nous concentrons sur la justice sociale, l'autonomie régionale, la protection de notre patrimoine culturel et environnemental, et la promotion de l'économie locale.- Nos priorités pour la Corse incluent la protection de notre patrimoine culturel et naturel contre l'envahissement extérieur. Nous voulons mettre en place des régulations strictes sur les acquisitions de biens par des non-résidents et encourager des investissements locaux. Nous proposons également des initiatives pour promouvoir l'économie durable et la conservation de notre environnement, tout en renforçant l'identité et la culture corse.- Nous continuerons à défendre le statut d'autonomie en menant des campagnes de sensibilisation, en mobilisant les citoyens et en travaillant avec d'autres élus partageant notre vision. Même si le système électoral est un défi, nous croyons que par la persévérance et la mobilisation populaire, nous pouvons faire progresser l'autonomie de la Corse.- Pour améliorer le pouvoir d'achat des Corses, nous proposons l'introduction de monnaies locales qui encourageront les consommateurs à acheter chez des commerçants locaux éthiques. Les "kudos", par exemple, récompenseront les actions vertueuses et généreuses. Nous envisageons aussi des caisses d'épargne locales pour financer des logements sociaux et offrir des taux d'intérêt équitables. Enfin, nous développerons le tourisme éducatif pour répartir l'afflux touristique tout au long de l'année, ce qui apportera des devises nécessaires pour acheter des produits de qualité et soutenir l'économie locale.- Pour favoriser l'accès au logement, nous proposons de réviser les catégories de résidence pour inclure "résidence familiale" et "résidence de travail", afin de limiter les résidences secondaires. Nous voulons que la Caisse d'Epargne de la Corse finance le logement social de manière équitable. En développant le tourisme éducatif, nous espérons réduire la pression sur le marché immobilier et baisser les prix en augmentant l'offre et en réduisant la demande.- La protection de l'environnement est une priorité absolue pour nous. Nous nous engageons à préserver le patrimoine naturel de la Corse en promouvant des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Nous exploiterons l'énergie solaire pour produire de l'électricité, des carburants, et de la chaleur, afin de rendre la Corse énergétiquement autonome. Nous encouragerons également des initiatives locales de conservation et de reforestation pour préserver notre biodiversité unique.Nous croyons qu'en Corse, il faut un réseau hospitalier universitaire (RHU) plutôt qu'un centre unique. La technologie moderne et l'intelligence artificielle permettent de connecter des pôles de santé et d'éducation à travers l'île, assurant ainsi un accès équitable aux soins. Cela aidera à éviter les déserts médicaux et à offrir des soins de qualité partout en Corse. Nous avons tous les atouts pour devenir un modèle de progrès en santé, tout comme nous l'avons été pour la démocratie en 1755.