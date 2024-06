Législatives. Jean-Félix Acquaviva : "Nous sommes le vote de la stabilité, de la clarté, de la défense des intérêts de la Corse"

- Si vous êtes réélu, votre priorité sera-t-elle de sauver le processus d’autonomie suspendu au gouvernement qui sortira des urnes ?

- La question de l’autonomie est importante du point de vue du règlement d’un problème historique et politique qui se pose depuis des décennies, une quête de reconnaissance d’une identité, d’une langue, d’une culture et d’un peuple qui doit avoir la capacité de vie sur sa terre, mais c’est aussi de manière complémentaire et conjointe le moyen de résoudre les problèmes qui ne peuvent pas être résolus par la loi générale. Aujourd’hui 80 % de la loi générale n’est pas adaptée à la Corse. Je prends un exemple très simple qui parle à l’ensemble des insulaires : la fiscalité sur les successions. Nous savons tous pour être tous concernés que 35 à 40 % des matrices cadastrales de l’île sont au nom d’une personne décédée avant 1910. Autrement dit, sur ces matrices cadastrales, nous sommes tous en lignage indirect, donc tous soumis au taux d’imposition de 55 à 60 % de la valeur d’un bien. Nous soutenons le projet de loi de Mr Panunzi qui propose de maintenir l’abattement de 50 %, mais il est anticonstitutionnel. C’est un risque assumé, mais c'est bien la preuve que pour sortir définitivement du problème, il faut l’autonomie. C’est la seule façon de ne pas avoir un impôt sur les successions qui dépossèdent les Corses qui vont se retrouver propriétaires par l’obligation de déclarer les successions. Les classes moyennes ou défavorisées, soit 80 % des insulaires, n’auront pas la capacité de payer l’impôt parce que la valeur réelle du bien croît en fonction du prix de l’immobilier dont la croissance est deux fois plus rapide que sur le continent. Cette seule mesure justifie l’autonomie fiscale qui permettra d’avoir une règle qui soit à la fois juste pour les Corses, qui ne les dépossèdent pas sociologiquement et patrimonialement, et qui serve au développement des territoires et à la rénovation des biens. Comme sur la question des prix du carburant, l’État pouvait faire, il n’a pas fait. Comme sur la question d’un statut fiscal pour les entreprises qui intègre les surcoûts de l’insularité, ou pour le budget des collectivités. Nos concurrents disent qu’ils sont pour l’autonomie, mais pas pour l’édiction de règles législatives, donc ils ne sont pas pour l’autonomie ! Et sans l’autonomie, on ne pourra pas avancer !



- Le candidat de droite tire à boulets rouges sur le bilan de la majorité territoriale. Est-ce vraiment l’enjeu de cette élection législative ?

- Cette élection est un point de bascule. Il n’y a pas une élection qui aura autant de conséquences sur la vie politique et économique des Corses dès le lendemain, comme sur celle de la France en général. Pour nous, avec notre spécificité et notre trajectoire, se joue la relation avec le nouveau pouvoir qui sortira des urnes. On espère que le dialogue pour une solution politique et la paix perdurera, que l’on arrivera à installer un point d’équilibre, et pas comme cela peut arriver sur le continent une stratégie de tension et de rapports de force. Or, effectivement des candidats territorialisent l’élection. Ils ont été absents sur les grands sujets nationaux et législatifs des mandatures précédentes et font comme si nous étions dans une élection territoriale. Sur le bilan des députés nationalistes du groupe LIOT, ils n’ont rien à dire. Sur le bilan de la majorité territoriale, ils développent des axes que l’on peut vite démonter en termes de vérité. Nous n’avons pas à rougir de l’action et du bilan de la majorité territoriale, que ce soit sur l’eau, la dotation aux communes, l’investissement général ou sur la réussite de la fusion d’une collectivité et de deux départements en un temps record. Même s’il faut améliorer un certain nombre de choses, beaucoup l’ont déjà été, y compris d’un point de vue financier. L’aide aux communes rurales et de montagne a fait un bon de 30 % par rapport aux majorités précédentes. Le service d’aide aux communes fonctionne très bien et aide les communes, quelques soient le maire et son opinion politique. Chacune a droit à sa dotation quinquennale, à son fonds montagne du schéma montagne lorsqu’il existe, à une politique de la montagne, à la solidarité territoriale, à son fonds de territorialisation. Un tas d’outils et une équité qui n’existaient pas lorsque ces forces politiques étaient au pouvoir. Idem sur l’eau où l’Exécutif va mettre en œuvre un plan de 240 millions € sur dix ans alors que les anciennes mandatures n’ont investi par choix que 70 millions € sur 20 ans. On voit bien que les choses véhiculées par nos adversaires sont fausses et travesties.



- Malgré vos appels à l’union et l'enjeu, le PNC vous refuse son soutien, vous avez un candidat Core in Fronte en face. L’union reste compliquée entre nationalistes ?

- Ce n’est pas une élection territoriale, et pourtant il y a des stratégies en cours, des axes entre des pôles politiques qui normalement ne devraient rien avoir à faire ensemble. Ils appellent ça une stratégie transpartisane. Ils sont opposés sur l’autonomie, opposés sur le plan social, opposés sur la façon de traiter la spéculation foncière et immobilière. Je remarque que je suis un des seuls à parler de spéculation foncière et immobilière et de la régulation des résidences secondaires par la taxation des grandes transactions, le droit de préemption renforcée de la collectivité de Corse et le statut de résident. Ces forces politiques ont de grandes divergences sur le papier et pourtant elles sont prêtes à s’allier uniquement pour des raisons d’accès au pouvoir territorial dans les années à venir. Malheureusement, dans cette fédération de forces caméléonesques, il y a aussi des nationalistes ou des gens qui se réclament du nationalisme. C’est à eux qu’il faut poser la question de cette grande contradiction. Le seul dénominateur commun entre ces forces est d’être contre Gilles Simeoni et Jean Félix Acquaviva. Ce n’est pas d’avoir un projet, ni des objectifs pour la Corse, ni des valeurs communes, ni une méthode commune. C’est une fédération de forces ancrées dans des territoires qui essaye de faire chuter et qui s’additionne pour être contre dans une logique territoriale. L’instabilité en France et en Corse recommanderait d’avoir un peu plus de lucidité et de responsabilité. Rajouter de l’instabilité à de l’instabilité fait de ces gens des apprentis sorcier qui jouent avec le feu. Il y a deux choix aujourd’hui qui se posent : le choix d’une convergence patriotique et nationale entre des forces réelles du mouvement national qui comprennent qu’on ne peut pas s’arrêter là, qu’on ne peut pas basculer vers la tension, vers la perte des acquis obtenus sur le chemin de l’émancipation. Cette convergence doit s’élargir aux forces progressistes qui veulent contractualiser sur des valeurs, des objectifs et un projet. Et puis, il y a cette fédération de contre entre des anciens responsables politiques territoriaux et certains issus de différents courants, mais qui ont du mal à s’afficher clairement publiquement dans la campagne et à justifier la cohérence de leur choix.



- Comment recevez-vous l’appel de Lionel Mortini à soutenir votre candidature ?

- Il faut saluer lorsque la responsabilité se manifeste. On peut ne pas être d’accord sur tout, on peut avoir des éléments de divergence à discuter. On peut aussi, lorsqu’on est responsable, prendre la mesure de la crise grave qui est face à nous et du chaos qui peut en découler. Si le RN arrive au pouvoir en France, il y aura une instabilité sur les marchés financiers et dans l’économie générale, une instabilité du Parlement et dans les relations entre le Parlement et le nouvel Exécutif, et aussi des tensions vis-à-vis de la Corse. Quand on voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, avec le retour d’une politique d’il y a 50 ans. On incarcère en métropole des leaders indépendantistes alors que le gouvernement a lui-même créé les conditions du conflit par une mauvaise méthode pour dégeler le corps électoral. C’était un acquis qui pouvait être modifié dans un accord global, ce qui n’a pas été fait. Si demain arrive un nouveau pouvoir encore plus raide et plus autoritaire sur ces questions-là, cela provoquera des tensions qui peuvent nous faire revenir en arrière. Il y a aujourd’hui un point de bascule qui commande la responsabilité, qui commande de se poser et de réfléchir. Certains sont aveuglés par l’accession aux responsabilités territoriales de 2028. Ils sont en train de faire une fédération de forces qui est irresponsable. D’autres, au contraire, réfléchissent et apportent leur soutien parce que l’avenir est plutôt dans la reconstruction d’une convergence. Ça oui, je le salue, et je saluerai d’autres qui viendront autour de la table et qui seront respectés, ce qui permettra de tenir bon face à l’instabilité générale.



- Etes-vous confiant ?

- On peut ne pas plaire à tout le monde, on peut avoir des divergences entre forces politiques ou individus, mais on ne peut pas nier factuellement ce qui a été fait. En 2017, on nous prédisait qu’on serait seuls au sein de l’Assemblée nationale et que nous n’allions pas peser, nous avons réussi à faire un groupe et à le renouveler, à peser sur les choix de la politique française et à faire avancer les relations entre la Corse et la France. On nous prédisait qu’on n’arriverait pas à faire voter des amendements, on en a fait voter des dizaines et des dizaines au service de la Corse. On nous prédisait qu’on n’allait pas nous entendre, on a réussi à tisser des ponts avec des députés de toutes les forces politiques qui aujourd’hui voit la Corse autrement. Ce sont les gages de nouvelles convergences pour réussir demain. Donc face au travail accompli, face à ce bilan, mais aussi face à l’enjeu et la nécessité d’un choix clair entre deux voies très différentes, il faut être serein. Je fais confiance aux Corses pour envoyer à Paris le message d’abord de leur intérêt exclusif, parce qu’on s’est battu et on se battra exclusivement pour les intérêts du peuple corse, mais aussi pour montrer un autre visage que celui que véhiculent les états-majors parisiens qui se déchirent sur fond de prises de pouvoir à droite, à l’extrême droite, à gauche. Les Corses montreraient qu’ils sont responsables face à la situation.



Propos recueillis par Nicole MARI.