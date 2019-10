Le tourisme culturel au coeur de la Résidence d'architecte à Pioggiola

C'est au théâtre « A Stazzona « de Pioggiola qu'a eu lieu la journée de restitution de la residence d'architecte. Cette manifestation était organisée par la Maison de l'Architecture de Corse, la Communauté de Communes Ile-Rousse-Balagne, l'Office du Tourisme Ile-Rousse-Balagne et l'associarion des Rencontres Internationales Artistiques (ARIA).



Avant cette restitution, c'est dans le village de Lama que les résidents se sont retrouvés pour plancher sur : « Le Tourisme culturel, ressource pour la renaissance des villages ».



C'est donc à Lama, mais aussi dans le Giussani, que les architectes sont allés à la rencontre de leurs habitants et de leur rapport avec le territoire et le tourisme culturel avec pour but de rendre visible ce qui est déjà là.



Ces rencontres témoignent d'un contexte et révèlent des opportunités. Une démarche pour faire évoluer les pratiques et construire des projets de territoire cohérents et durables.



La journée débutait par une intervention en visioconférence de Robin Renucci Président de l'ARIA, qui a eu tout loisir de démontrer si besoin en était que les Rencontres Internationales de Théâtre organisées chaque année dans les différents villages du Giussani sont un exemple de ce qu'il faut faire pour associer tourisme culturel et renaissance des villages..



Puis, c'est Michèle Barbé Présidente de la Maison de l'Architecture de Corse qui s'est exprimée, avant de céder la parole Tony Ceccaldi Maire de Lama. Enfin, Arturo et Carlos les résidents ont présenté le film qu'ils ont réalisé à partir de leurs échanges avec les habitants.



Cette projection était suivie d'une table ronde sur le thème : « Imaginer un futur pour la région » avec une participation très intéressée du public.



Un appel à candidature régional et national a été lancé auprès des architectes ayant réalisé des projets en Corse. 110 projets ont été présentés.



Les 4 et 5 juillet derniers, un Comité composé d’architectes conseil, ABF et architectes locaux s’était réuni à Ajaccio pour établir une pré-sélection. 45 projets ont été nominés selon des catégories définies au cahier des charges afin d’illustrer au mieux la spécificité de la production locale.



Le 27 septembre 2019, un jury international présidé par Umberto Napolitano (de l’agence LAN), composé de professionnels de l’architecture mais aussi de représentants du monde culturel, s’est tenu au Palais Fesch à Ajaccio et a désigné 11 lauréats qui ont reçu leur trophée en présence du jury.



Le Trophée a été réalisé par Jean Luc Alfonsi un designer insulaire.



L’ensemble des lauréats sont exposés à partir du 18 octobre 2019 sur les grilles de la Préfecture d’Ajaccio dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, et jusqu’au 18 novembre 2019.



L’exposition sera ensuite itinérante dans la région Corse.



Les 110 projets seront consultables sur le site http://www.palmaresarchi.corsica à partir du 18 octobre 2019 et feront l’objet d’une publication en 2020.





PROJETS LAUREATS



Catégorie XS : eXtra-Small

Observatoire du Cerf corse

Saint Pierre Venaco, Quenza et Castifao – 2A

Architecte : ORMA ARCHITETTURA



Catégorie S : Small

Résidence R

Sotta - 2A

Architecte : Nicolas GIANNI



Catégorie M : Medium

Groupe scolaire « A Strega »

Santa Maria Siche - 2A

Architecte : Amelia TAVELLA ARCHITECTES



Catégorie L : Large

Théatre « A Stazzona »

Pioggiola – 2B

Architecte : VILLA BATTESTI & ASSOCIES



Catégorie XL : eXtra Large

Opération Grand Site – Pointe de la Parata. Centre d’accueil visiteurs

Ajaccio – 2A

Architecte associé : MB ARCHITECTURE

Mandataire : APS Paysagiste



Les prix Spéciaux



Hors Catégorie

Mulinu Vivu

Pietracorbara – 2B

Architecte : Damien ANTONI, SYVIL



En cours de livraison

Rénovation de la salle des fêtes de Tolla et création d’un espace scénique

Tolla – 2A

Architecte : CGZ



Prix spécial

A Casa R

Sotta – 2A

Architecte :



Prix spécial

Maison des vins, jardin ampélographique.

Patrimonio – 2B

Architecte : ATELIER D’ARCHITECTURE PERRAUDIN



Prix spécial

La Maison des Pêcheurs

Bonifacio – 2A

Architecte : BUZZO SPINELLI ARCHITECTURE



Prix d’honneur spécial

Paul CASALONGA architecte, pour sa production architecturale,

illustrée pour le PRAC par : Centre culturel Auditorium

Pigna – 2B

Architecte mandataire : CFL ARCHITECTURE

Architecte associé : Paul CASALONGA