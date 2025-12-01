Le retour de la salsa à Bastia

ça chaloupe boulevard Auguste Gaudin à Bastia. Evviva salsa !
Nantie de ses diplômes ad hoc, « Isa cubaila casino » enseigne salsa et danse cubaine depuis plus de 22 ans. Amoureuse de Cuba, mariée dans cette île, elle n’a de cesse d’enseigner et de partager sa passion. Dans sa nouvelle salle au 12 boulevard Auguste-Gaudin à Bastia, on est vite conquis par l’ambiance et on se prend à l’envie de pratiquer salsa cubaine, cha-cha-cha, rumba, afro-cubain, bachata dominicaine… « On peut s’initier à toutes ces danses à partir de 7 ans » souligne Isa.
«Les cours sont dispensés selon le niveau : débutants, intermédiaires, confirmés et par tranches d’âges pour les plus jeunes : 7/9 ans et 10/12 ans. Pour plus de convivialité, ils ne comprennent pas plus d’une quinzaine de personnes à la fois ». Outre les cours, des stages sont régulièrement organisés avec des pointures. Lors du reportage, se trouvait sur le parquet, le très réputé Alvaro de Sousa, un fringant quinquagénaire qui pratique la salsa depuis l’âge de 15 ans. Installé à Metz, Alvaro est un habitué de la Corse et se produit souvent au festival latino de Sagone. «Je viens en Corse depuis 2008 et j’y étais la semaine dernière avec une cinquantaine d’élèves. Je viens aussi très souvent à Bastia car je connais bien Isa, une véritable passionnée. Pour moi la salsa cubaine est une danse folklorique, pas une danse de salon. C’est la danse la plus familiale, la plus sociale qui soit. On travaille tout le corps. C’est du sport dans une ambiance festive. On la pratique à tout âge, c’est question de volonté ».
Isa organise aussi des soirées avec repas à la sauce cubaine ou encore séjours à la source, à Cuba, dans des auberges de jeunesse. Alors ? L’envie vous titille ? Profitez.. Durant tout ce mois d’octobre, l’adhésion est gratuite !
