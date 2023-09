Le président de la région Bretagne remet à Borne un rapport réclamant plus d’autonomie pour les régions

participera jeudi au congrès des régions de France qui se tient à Saint-Malo

La Première ministre Élisabeth Borne. Pour l’occasion, le président de la région bRETAGNE Loïg Chesnais-Girard lui remettra un rapport réclamant plus d’autonomie pour les régions et qui se montre très critique sur la décentralisation française. "La Bretagne estime qu’une réelle décentralisation politique" n’a finalement "jamais" été tentée en France et que "l’élan s’est arrêté après l’impulsion de 1982", souligne le rapport, estimant que "cette demande d’autonomie, que d’autres territoires peuvent aussi partager, est ici légitimée par la spécificité régionale bretonne."Ce document d’une trentaine de pages sur l’autonomie a été remis le 18 septembre par dix-neuf élus de la majorité et de l’opposition (hors RN) au conseil régional de Bretagne. "Une plus forte décentralisation doit permettre d’organiser un meilleur dialogue entre citoyens et institutions représentatives, de restaurer les valeurs de confiance, de responsabilité et de favoriser la revitalisation démocratique", estime le rapport.En outre, l’autonomie fiscale "n’est plus qu’une lointaine chimère, notamment pour les régions, dont les leviers fiscaux avec pouvoir de taux sont dorénavant en dessous de la barre des 10 % de leurs ressources." Le rapport demande enfin des avancées sur les sujets tels que les mobilités, le logement-habitat, les transitions écologiques, le développement économique, les langues de Bretagne (breton et gallo) et la culture.