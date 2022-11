Le nouveau sous-préfet de Sartène a pris ses fonctions

Officiellement investi dans ses nouvelles fonctions par décret du président de la République en date du 14 octobre, Gaël Rousseau est devenu le nouveau sous-préfet de Sartène. La cérémonie officialisant son arrivée qui a eu lieu début novembre à Sartène, a été l’occasion pour le nouveau représentant de l’État de faire la rencontre de plusieurs des maires du territoire et d’avoir ainsi un avant-goût des dossiers qui l’attendent. Comme le veut la tradition le nouveau sous-préfet a déposé une gerbe au monument aux morts en présence des autorités civiles et militaires de l'arrondissement. Natif de la banlieue lyonnaise, Gaël Rousseau, âgé de 41 ans, arrive de Neufchâteau où il était sous-préfet. Titulaire d’une maîtrise en droit obtenue à la faculté de Strasbourg, il est également détendeur d’un master en droit international et européen obtenu à la faculté de Grenoble.