Le même menu pour tous : Bastia rejoint l’opération nationale du Grand Repas

Écoliers, personnel hospitalier, résidents en EHPAD… Ce jeudi 9 octobre, plusieurs milliers de Bastiais ont partagé le même repas. Une initiative inédite dans la ville, menée dans le cadre du Grand Repas, une opération nationale qui propose un menu commun à déguster dans tout le pays. L'objectif : valoriser les produits de saison, les circuits courts, et sensibiliser petits et grands au bien manger. « Cette initiative de proposer un repas de qualité avec des produits locaux correspond vraiment à l'engagement de la ville en matière sociale », explique Emmanuelle de Gentili, adjointe au maire. « On a trouvé que c'était intéressant de nous inscrire dans cette démarche. »





Pour cette première participation, près de 3 000 repas ont été préparés et servis ce jeudi dans différents établissements, des cantines scolaires à l’hôpital, en passant par les EHPAD ou par le biais du portage à domicile. Le Centre Communal d’action sociale rejoindra à son tour l’opération ce vendredi. Pour la Corse, le menu a été entièrement imaginé par le chef Quentin Sanchez du restaurant l’ADN, en collaboration avec la section hôtelière du lycée professionnel Fred-Scamaroni. « J’ai été formé dans ce lycée, alors l’idée était de partager un événement avec eux. On a créé le menu en collaboration avec Fabrice Fuda [le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, ndlr] et d’autres professeurs du lycée », détaille Quentin Sanchez.



Au menu : julienne de poireaux frits et œuf mayonnaise à la poutargue en entrée, suprême de volaille grillée accompagné d’une crème de butternut et potimarron rôti en plat et un moelleux à la châtaigne et sorbet clémentine en dessert. Un menu de saison, pensé pour être savoureux tout en restant accessible et adaptable à la restauration collective. « On avait quand même des choses à respecter parce qu'il y a des notions de prix, notamment avec la cuisine centrale qui n’a pas les mêmes budgets que nous », souligne le chef. « L'idée, c'était quand même de montrer aux gens qu'avec des produits simples, on pouvait faire un repas savoureux, qui tient la route, avec des produits locaux. »





Une opération pour « mieux manger »





Au-delà du repas en lui-même, l’opération Grand Repas vise à sensibiliser à une alimentation plus responsable, accessible et locale. Une démarche qui lutte contre le gaspillage alimentaire, et pour la valorisation des produits de saison, le circuit court et l'éducation au bien manger. « L'idée, c’est vraiment de montrer qu’on peut manger des repas de qualité, avec des produits locaux, à moindre coût », insiste l'adjointe au maire. « Et c’est aussi une manière d’éduquer les plus jeunes, de leur faire découvrir une autre manière de déjeuner, en leur proposant un menu différent de ce qu’ils ont l’habitude de manger. On coche vraiment toutes les cases : économie, qualité, circuit court. »



Une approche partagée par le chef Quentin Sanchez, pour qui cette démarche s’inscrit dans la continuité de son travail quotidien. « L'idée, c'est de se fournir chez des producteurs locaux, et on le fait naturellement au restaurant, donc pour le menu, on n'a pas changé la démarche, on est resté dans ce qu'on sait faire et on s'est approvisionné chez les producteurs avec qui on travaille », précise-t-il. L’enjeu, selon lui, était aussi de montrer qu’un menu savoureux n’a pas besoin d’être coûteux, même pour des structures comme la cuisine centrale, qui fonctionne avec un budget restreint. « On voulait montrer qu’il était possible de proposer un menu qui peut plaire au plus grand nombre avec du goût, des produits locaux, frais, en mettant en avant le bien manger. On voulait montrer qu’il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour cuisiner. »



Si le Grand Repas s’est déroulé cette année à Bastia et dans ses alentours, la municipalité espère poursuivre l’événement dès l’année prochaine. « On aimerait le développer en dehors de Bastia, et faire connaître la manifestation ailleurs », précise Emmanuelle de Gentili.

