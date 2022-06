Le journal des Législatives du mercredi 1 juin

Dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin prochains, Dylan Champeau et Catherine Laurenti, candidats dans la 2ème circonscription de Corse du Sud, sous l'intitulé Avanti Populu ! En avant pour une majorité populaire ! iront à la rencontre, lors d'une tournée et réunions publiques, des habitants des communes, le mercredi 1er juin, comme suit :

09h30 - Coti Chiavari

10h30 - Serra di Ferro

11h30 - Pila Canale

14h30 - Urbalacone

15h30 - Albitreccia