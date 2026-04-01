Le football corse et le SC Bastia en deuil : Paul Orsatti n'est plus

C’est avec une immense tristesse que le Sporting Club de Bastia a appris la disparition de Paul Orsatti à l’âge de 84 ans.



Champion de D2 en 1968, le Chat de Quenza a marqué l’histoire du club en prenant part à la première montée en Division 1 ainsi qu’à l’obtention du premier… pic.twitter.com/xB4g1TLB3r

— SC Bastia (@SCBastia) April 5, 2026

