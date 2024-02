L'ancien gardien du Sporting Paul Orsatti, honoré à Bonifacio

Aujourd'hui à 82 ans celui qui a défendu avec vaillance ses cages

durant des décennies en Corse, mais aussi outre-Méditerranée, avec ce succès symbolique de l'équipe corse contre l'équipe de France, a été au centre de toutes les attentions samedi après-midi lors d'une

réception organisée en son honneur par l'association Sport et Culture en Méditerranée et son président Mourad Maabich, cheville ouvrière de ce rendez-vous festif, mais aussi placé sous le signe de l'émotion en présence de l’épouse de Paul Orsatti, de ses enfants.



Beaucoup d'émotion

Durant deux heures, le parcours de joueur, d'entraîneur, mais

aussi de formateur de Paul Orsatti a été retracé en présence d'une

nombreuse assistance où l'on notait les présences de ses anciens

partenaires du Sporting club de Bastia, Camadini, Tosi, Gandolfi, Fraymouth et bien d'autres, mais aussi du portier du PSG Bernard Lama, champion du Monde en 1998 avec l'équipe de France qui avait fait tout spécialement le déplacement pour lui témoigner son affection, des anciens du GFCA dont il a été l'entraîneur. Des témoignages nombreux de reconnaissance se sont succédé avec dans le même temps une remise de trophées symbolisant son parcours sur les terrains, sur les bancs de touches et dans les centres de formation qu'il a contribué à mettre en place. À l'évidence une belle surprise pour Paul Orsatti très ému par cette reconnaissance venue des quatre coins de l'île et de bien plus loin aussi.



Et une évidente reconnaissance

Au-delà du monde sportif et du ballon rond en particulier, de

nombreuses personnalités avaient tenu à être présentes avec le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci, l'adjoint aux sports Jonathan Catoire ainsi qu'avec Emmanuelle Giraschi deuxième adjointe de Porto-Vecchio représentant le maire Jean-Christophe Angelini.

Des moments d'intense émotion ont marqué l'évocation de cette vie dédiée au sport d'une manière générale avec cette vision très humaniste, tout cela sur fond musical avec le trio composé de Fred, Nico et Michel.

Un buffet a mis un terme à ce rendez-vous festif marqué par de nombreux et chaleureux témoignages envers "Popaul"…





Au terme de cet après-midi, le président de l'association Sport et

Culture en Méditerranée tenait, au travers de son président Mourad

Maabich, à remercier tous les partenaires de l'association qui ont

participé à a réussite de ce rendez-vous, les personnes qui ont

effectué parfois un long déplacement pour ce moment de convivialité autour de Paul Orsatti, sans oublier les bénévoles.

Et comme si la chaine des gardiens de but ne devaient jamais être

rompue, le jeune Ghjuvà Quilichini, troisième gardien de l'ACA, a

remis un maillot à Paul Orsatti signe d'un héritage certain. Un

maillot que Paul Orsatti a a reçu avec un évident bonheur comme ceux du SCB et du GFCA.

Il est des moments comme celui de ce samedi à Bonifacio où les

qualités humaines et celles nécessaires à une pratique sportive de

qualité ne faisaient qu'une. Un beau message pour cette jeunesse pourlaquelle Paul Orsatti a tout le temps eu des yeux de Chimène.