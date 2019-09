Le film "Aiò Zitelli" au cinéma Fogata en Présence du comédien Jean-Philippe Ricci

L'histoire de ce court métrage se passe en 1915, en pleine guerre des tranchées. Lucien, poilu d’origine corse, remet en question son obéissance à l’armée française après la condamnation à mort de son ami et compatriote, sacrifié sur l’autel de la bêtise humaine.

La genèse de ce court métrage remonte au visionnage d’un documentaire télévisuel de Jackie Poggioli, « Fucilati in prima ligna » sur France 3-Via Stella. Cette dernière narrait les différentes histoires de Poilus Corse fusillés pour l’exemple durant la première Guerre Mondiale, dont l’authentique et dramatique histoire du jeune soldat Joseph Gabrielli. A la même période, cette terrible histoire était aussi traitée dans la bande dessinée de l’auteur Fréderic Bertocchini « AÏO ZITELLI – Tome1 » (histoires brèves de poilus corses durant la grande guerre). C’est naturellement que je me suis rapproché de l’auteur de cet ouvrage, et ensemble nous avons décidé de collaborer autour de cette histoire forte pour écrire le scénario d'Aiò Zitelli"



"Avec "Aiò Zitelli"​ , je souhaite mettre en avant ce pan de notre histoire en l’abordant d’un point de vue « régional », car nos régions et autres colonies de l’époque étaient toutes représentées sur le front. L’exemple du soldat Joseph Gabrielli met donc en avant la problématique de la langue mais aussi son absence d’instruction par rapport à son milieu social. C’est pour cela que les dialogues sont la pierre angulaire de mon film car je prête une grande attention aux phrasés régionaux de l‘époque, et même les non-dits sont pour moi une forme de métronome qui doivent sonner aussi juste qu’une note de musique.



Cette histoire est dure, tragique mais humaine. Avec ce film je désire montrer la profondeur de l’âme et ses défaillances, montrer le meilleur de l’homme avec l’amour, l’amitié, l’entraide, l’espoir et de l’autre côté le pire de sa bêtise avec la guerre et son flot d’absurdité" confie le réalisateur Jean-Marie Antonini.



Le comédien Philippe Ricci, enfant de la Balagne sera présent au cours de ces deux projections exceptionnelles programmées le samedi 21 septembre à 18h30 et 19h30.