Le feu de Quenza-Solaro qui a parcouru 1100 hectares désormais contenu

(Jean-Paul-Lottier) le Jeudi 6 Février 2020 à 15:26

Une reconnaissance aérienne a été effectuée ce jeudi matin pour identifier les différents points chauds qui devaient ensuite faire l’objet d’un traitement dans la journée.

La situation est beaucoup plus favorable sur le terrain en raison de la chute du vent ce qui facilite le travail des deux canadairs en appui.

360 personnels sont toujours à pied d’œuvre pour traiter les lisières et les points chauds dans une zone difficile d’accès. Les Canadair et le Dragon 2a sont toujours sur la zone.

La route départementale 268 est toujours fermée.

