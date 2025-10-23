Le dessin de Battì : Tempacciu

CorseNetInfos
La rédaction le Jeudi 23 Octobre 2025 à 20:24

En représentant le Christ agrippé à une croix malmenée par le vent, Battì, que l'on ne présente plus aux lecteurs de CNI, illustre, avec humour, la succession d’événements qui secouent l’île. Et avec le« Ùn ci mancava più chè à Benjamin ! » (« Il ne nous manquait plus que Benjamin ! ») il souligne, à sa façon, un débat sans besoin de commentaire supplémentaire. Un veru tempacciu !







