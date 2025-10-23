Le dessin de Battì : Tempacciu

-
Tempête Benjamin : le trafic reste suspendu dans les ports de Bastia et de l’Île-Rousse jusqu’à samedi matin
-
Vitesse excessive à Vero : un motard intercepté à 185 km/h sur la RT20
-
Tempête Benjamin : les vents violents privent 1 500 foyers d’électricité en Corse
-
Budget 2026 : Michel Castellani obtient une rallonge et le dégel de la Dotation de continuité territoriale corse
-
Incendies : Deux feux à Bisinchi et Volpajola
- ACTU RÉGIONALE
- FAITS DIVERS
- POLITIQUE
- FOOTBALL
- SPORTS
- VOTRE RÉGION
- MONDE
- ANNONCES LÉGALES
- CARNET DE DEUIL