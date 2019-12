Le chocolat et la gourmandise tiennent salon ce week end à Ajaccio

Les 13 14 et 15 décembre 2019, la ville d’Ajaccio et son Palais des congrès seront donc placés sous le signe des délices et surtout du chocolat !

3 jours de festivités pour mettre à l’honneur le savoir-faire des artisans et maitres chocolatiers de Corse mais pas que, car il y aura aussi des macarons, des canelés, des confitures, des cup cakes, du foie gras au cacao et bien d'autres gourmandises…





Cette première édition se fera sous le marrainage de la chocolatière de la plaine de Peri, Josiane Colomb-Bereni qui vient d'être encore récompensée à l'International Chocolate Awards.

L'excellence sera également présente avec notamment Alexia Santini qui a été primée lors des sélections françaises de la coupe du monde de pâtisserie chocolaterie glacerie qui se sont déroulées lors du salon du chocolat de Bastia en octobre dernier sans oublier l'incontournable Aline chocolatière , 0'MA gourmandises et bien d'autres artisans.





Des dégustations en continu, un espace cuisine démo animé par de grands chefs et champions du monde, participation des visiteurs à de nombreux ateliers : « découverte de saveurs chocolatées », sans oublier les ateliers pâtisserie pour les enfants de la bloggeuse youtubeuse Thermovivie : toutes les saveurs pour satisfaire le palais.

Sandy Events fera, encore, découvrir les créations belles à croquer des maîtres chocolatiers avec des shows-mode chocolatés dignes des plus grands défilés de mode.





Rendez-vous avec les enfants !

Les enfants des écoles d'Ajaccio et de ses environs seront invités à visiter le salon et à assister à des mini-conférences d’initiation au chocolat avec de délicieuses dégustations au programme, le tout dispensé par le champion du monde Mickaël Azouz!

Et pour fêter cette première édition du salon deux soirées exceptionnelles sont à l'affiche : vendredi 13 et le samedi 14 décembre jusqu’à 22 heures.



Il s'agit de deux nocturnes tout en musique avec en concert « The voice Corsica tour » avec les derniers finalistes de la fameuse émission de TF1 The Voice avec les derniers finalistes : Clément, Casanova et Petru Bracci et une soirée exceptionnelle avec le chanteur bien connu dans Jean Menconi.

Et l’on pourra danser mais aussi se restaurer.





A ne pas manquer encore : l'incontournable photo souvenir gratuite du salon grâce au "photobooth" permettra également de gagner des dizaines de cadeaux.

Pour les plus jeunes, des animations gourmandes et gratuites en non-stop leur seront spécialement dédiées : ateliers cuisine, animations éducatives, mais également jeux gonflables, ateliers maquillage, spectacles…

A évènement exceptionnel, cadeaux exceptionnels puisque 6 000€ de lots seront à gagner avec la grande tombola gratuite du Salon .

Une fête foraine prendra place autour du salon pour séduire les petits et les plus grands.





Passion, créativité, art et culture, convivialité, gourmandise, échanges… Sans oublier l’objectif initial : animer et dynamiser le centre-ville d’Ajaccio, une priorité de la CCI2A.

A ne pas manquer !