Le château d’Algaghjola est à vendre

Le communiqué

Ayant pris connaissance de la mise en vente du château d’Algaghjola, bâtiment architectural remarquable, construit au XVIème siècle par les Génois et classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1965, le PNC s’inquiète de voir cet élément du patrimoine corse proposé à la vente et potentiellement vendu au plus offrant.







Cette vente privera probablement les corses de ce bâti, haut lieu de notre patrimoine et de notre histoire collective.







Le PNC s’interroge donc sur l’opportunité, pour la Collectivité publique et donc pour la Corse, d’activer toute procédure permettant la préemption ou l’acquisition de ce bien dans les meilleurs délais.