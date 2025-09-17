Le centre culturel Anima dévoile son programme pour 2025-2026

Une nouvelle équipe aux commandes

Anima est une association qui fonctionne maintenant depuis plus de trente ans. Une longévité qui traduit bien l’adéquation de l’offre qu’elle propose aux attentes du public. Pourquoi changer une recette gagnante ? Le nouveau programme proposé s’inscrit donc dans la continuité.

Mais l’année 2025-2026 n’en est pas moins une période de transition, et à plus d’un titre. Elle concrétise en effet un renouvellement complet de l’équipe dirigeante, qui se préparait depuis quelques années. Olivier Van der Beken prend sa retraite à dater du 1er octobre. Il sera remplacé dans ses fonctions de Directeur général et de Directeur artistique par la Directrice Administrative et financière actuelle, Pauline Moynault. Ce dernier mouvement achèvera la mutation ainsi anticipée : Catherine Asencio, qui était déjà professeur de musique au sein de l’association depuis 2020, a déjà repris la Direction pédagogique l’an passé. Et une nouvelle secrétaire est arrivée en mars dernier.



De nouveaux locaux

Changement de direction, mais également changement de localisation : en 2026 – peut-être en janvier, mais cela reste à confirmer – Anima devrait déménager dans de nouveaux locaux : « C’est un projet de la Communauté de communes, explique Pauline Moynault. Nous allons nous installer dans “L’Ecole des Arts”, juste à côté de la cité scolaire du Fiumorbu. » Ces locaux qui seront partagés avec d’autres structures offriront à l’association plus d’espace et de confort : « On est un peu à l’étroit actuellement, surtout les mercredis ou samedis où il y a le plus de cours. Les nouveaux locaux seront aussi plus adaptés. Ils ont vraiment été conçus dans cet objectif. Avec de petites salles pour les cours individuels et des salles plus grandes pour les pratiques collectives. »



Une classe d’orchestre... et un éveil musical en langue corse

Parmi les nouveautés, également, la création d’une classe d’orchestre. Deux ans durant, l’association avait en effet participé au projet « La musique, c’est classe ! » : un partenariat avec les écoles qui permettait aux élèves de s’initier à un instrument de musique dans le cadre d’un mini-orchestre. « Il n’avait pas vocation à durer et n’a pas été renouvelé cette année. Mais nous avons voulu poursuivre avec ceux qui y avaient participé et restaient intéressés. » Privilégiant initialement les vents – avec saxo et clarinette – et les violons, facilement transportables dans les écoles participant à l’opération, l’orchestre devrait s’ouvrir dorénavant à tous les instruments enseignés à l’école de musique : de nouveaux élèves pourront ainsi y participer. En perspective, des représentations publiques, notamment lors de la fête de l’école, en avril, et de la fête des ateliers en juin...



Nouveauté également, la création à côté de sa version en français, d’un cours d’éveil et initiation musicale en langue corse. Globalement, alors que depuis deux ans Anima avait réduit le volume de ses cours, – initialement pour des raisons financières, puis du fait du départ de certains salariés que l’association a eu du mal à remplacer –, cette année, celui-ci se trouve étoffé pour revenir à « un niveau convenable » : autant dire qu’en ce qui concerne la situation financière du centre culturel « la situation est rétablie. »



Les cours ont repris le 15 septembre. Mais pour ceux qui aurait laissé passer l’heure des inscriptions, si les cours individuels sont d’ores et déjà complets, il reste encore des places dans les cours collectifs, que ce soit pour l’apprentissage d’un instrument, le chant, les polyphonies corses, le théâtre, les arts visuels ou l’aquarelle...



Des spectacles variés et inventifs

Quant aux spectacles prévus cette année, « on a une belle programmation. De septembre à décembre, nous avons pas mal de rendez-vous : huit films, cinq concerts, trois pièces de théâtre, et plusieurs spectacles mixtes, alliant dance et musique, ou musique et images vidéo ! » Anima fait appel à des compagnies insulaires, comme la Cie Bulboquet et son spectacle de théâtre jeune public, mais également à des troupes venues du continent. En janvier, c’est une compagnie belge qui proposera, cette fois encore, une pièce destinée aux plus jeunes. Mais bien sûr, les adultes ne sont pas oubliés dans cette programmation qui devrait séduire petits et grands. Le 26 septembre, notamment, dans le cadre du festival Camerata figarella, Anima proposera un spectacle vocal et instrumental des îles du Dodécanèse, avec Martha Mavroidi au luth, Maria Ploumi au lauto, Panormitis Boubas à la lyre crétoise. Le spectacle aura lieu à 20h30 dans la salle Timo Pieri de Migliacciaru (renseignements et réservation : 04 95 56 26 67).