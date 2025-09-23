Le Sporting Club de Bastia s’écroule en fin de match face à Rodez et s’incline 3-2 à Furiani

SC Bastia 2 – 3 Rodez AF (Mi-temps 1-0)

Arbitre : Mickael Leuleu





SC Bastia

Placide, Guevara, Ariss, Guidi, Djédjé, Ducrocq, Zaouai (Bathily 62e), Janneh, Tomi, Boutrah, Blé (Karamoko 75e). Entraîneur : Benoît Tavenot





Rodez AF

Braat, Lipinski, Magnin, Jolibois, Ponti, Galves (Tourraine 65e), Mendes Correia, Joly (Achi 64e), Benchamma, Nagera, Baaloudj (Baldé 65e). Entraîneur : Didier Santini

Buts :

Bastia : Boutrah (37e), Ducrocq (penalty 58e)

Rodez : Achi (75e), Magnin (86e), Baldé (91e),



Avertissements :



Bastia : Meynadier (82e)

Rodez : Magnin (20e)





La victoire qu'importe la manière ! C’était le mot d’ordre et le message passé par Benoît Tavenot aux joueurs bastiais avant d’affronter Rodez AF. Conscient de l’enjeu, mais aussi de la pression d’un retour à Furiani en position de lanterne rouge après des prestations pas à la hauteur, le Sporting devait réagir. Face à Rodez, les Turchini avaient l’obligation de prendre les trois points, mais aussi conscience que leur saison pouvait dépendre de cette rencontre.



C’est dans un stade Armand-Cesari en ébullition que la rencontre a démarré. C’est dire l’importance capitale de ce match. Dès les premières minutes de jeu, les Bastiais se montrent plus entreprenants que d’habitude et font clairement le jeu face aux Aveyronnais. En dix minutes, ils obtiennent deux corners, qui trouvent à chaque fois la tête de Dumè Guidi, dont un sur le poteau. Quelques minutes plus tard, un centre dans la surface est repris par Ducrocq. Boutrah frappe ensuite sur le gardien (11e). Zaouai trouve la transversale. À la 22e, nouvelle frappe cadrée de Boutrah, repoussée par le portier ruthénois. L’attaquant bastiais remet ça à la 34e. Dans la foulée, c’est au tour d’Ariis.



Et puis enfin, la libération ! À la 37e minute, sur un corner joué en deux temps, Amine Boutrah récupère le ballon au centre, décoche une frappe des 20 mètres et trouve le chemin des filets ! 1-0 pour le Sporting ! Cinq minutes plus tard, un coup franc direct de Félix Tomi, expédié en pleine lucarne, est sorti de justesse par Quentin Braat, le gardien de Rodez.



Sur le terrain, qu’on se le dise clairement, c’est un Sporting totalement transformé qu’on a vu durant cette première mi-temps : occasions, rythme, construction, ouverture, profondeur, duels… mais surtout des passes qui trouvent toujours un joueur dans la zone de vérité. Ce qui leur faisait défaut durant les six premières journées. Il aura fallu attendre la septième journée de championnat de Ligue 2 pour voir enfin les Bastiais pratiquer un beau football et, surtout, comme cela a été répété depuis plusieurs semaines : se lâcher enfin devant les buts !



Si les occasions aveyronnaises sont plutôt rares en première mi-temps, elles n’en restent pas moins dangereuses. Leurs contres mettent à l’épreuve, et parfois en danger, une équipe bastiaise qui avait décidé de jouer haut.



Au retour des vestiaires, les Bastiais doivent faire face à des Ruthénois en quête d’un résultat plus agressif dans le jeu. Tant mieux pour le Sporting ! Faute sur Boutrah dans la surface sifflée par l’arbitre Mickael Leuleu ! Le penalty sest transformé par Tom Ducrocq (58e). 2-0 ! Les Turchini peuvent respirer !



Rodez se montre plus offensif pour revenir au score. Une frappe de Nagera trouve la barre, Johny Placide complètement battu (68e). Les Ruthénois réduiront le score à 2-1 par une frappe en limite de surface de Mohamed Achi, fraîchement rentré, qui profite d’une erreur de marquage de la défense bastiaise.



Attention à la fatigue en fin de match pour les Bastiais, à l’image de cette récupération dans leurs 25 mètres suite à un coup franc de Rodez. Si la course avait été bonne, gagner le duel face à la défense ruthénoise aurait très certainement creusé le score.



Rodez profitera justement de cette baisse de régime des Bastiais en fin de rencontre pour finalement revenir au score sur une reprise de Mathis Magnin (86e). Les Ruthénois prendront ensuite l’avantage à la 91e minute par Baldé, qui s’amuse dans une défense bastiaise inexistante.

Fin de match : désormais crise à Bastia.



Face à Rodez, les Bastiais ont montré du jeu, du concret, de l’envie et de la rigueur, mais n’ont pas su tenir le score. Reste à savoir pourquoi. Si le match était parfait durant 70 minutes, le Sporting Club de Bastia a complètement raté sa fin de rencontre, déroulant le tapis rouge à l’adversaire. Les Bastiais restent lanterne rouge de Ligue 2, et toujours sans victoire.

