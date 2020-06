Le SIS 2B intensifie la formation des réservistes communaux de sécurité civile

Cette action de formation est gracieusement assurée depuis 2009, par le Service D’incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS 2B) et sa composante associative l’Union des Personnels du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse (UDPSIS 2B), qui dans le cadre d’un partenariat avec les moyens communaux, recense, planifie et organise la formation initiale ainsi que le recyclage des réservistes bénévoles dans les domaines des premiers secours avec notamment la mise en place à la demande des communes, de sessions de Premiers Secours Civique (PSC1), d’initiation aux gestes qui sauvent avec mise en œuvre d’un défibrillateur externe automatique (DEA). Pour la partie « Feux de Forêt », les « communaux », reçoivent une formation théorique et pratique destinée à sécuriser leur intervention sur d’éventuels départs de feux dans l’attente des moyens de lutte.



Divers sessions se sont tenues récemment en Haute-Corse, à l’image de celle qui a eu lieu récemment au Centre de Secours de Calvi à l’attention de la réserve communale de Corbara qui avait souhaité bénéficier, d’un recyclage du Premier Secours Civique de niveau 1 (PSC1). Outre l’accueil chaleureux qui leur a été réservé par l’équipe de garde et les cadres de service, les réservistes ont pu se familiariser avec l’alerte, les brûlures, l’obstruction des voix aériennes, les hémorragies, etc ; le tout sous la houlette de l’Adjudant Olivier Bouyssi, moniteur de secourisme qui avec beaucoup de pédagogie a su passer le message.



D’autres sessions ont été réalisées, notamment à Santa-Maria-di-Lota où un PSC1 a été organisé au profit de la réserve communale animée par M. Simon Santini. Autre exemple, la RCSC de Chisà dans la plaine orientale qui elle aussi, va bénéficier d’une action de recyclage en secourisme en lien avec le Centre de Secours de Ghisonaccia. Egalement listées au planning du SIS 2B et de l’UDPSIS 2B, dans l’attente d’une confirmation, les communes qui sous l’impulsion du Président du SIS 2B, M. Guy Armanet et du Directeur par intérim, le Colonel Jean-Jacques Peraldi, ont gracieusement réceptionné un engin porteur d’eau promis à la réforme et destiné à la prévention des feux de forêts : Sisco, Asco, Muro, Poggio-di-Nazza, Barrettali, Canari, Lumiu, Oletta, Barbaghju, Morosaglia, Isolaccio-di-Fiumorbu.



Une chose est acquise, les 17 réserves communales de sécurité civile que compte la Haute-Corse, n’entendent pas faire l’impasse sur l’indispensable formation qui doit garantir le bon fonctionnement de leur activité bénévole dans un domaine où la part de risque reste importante, plus particulièrement l’été en raison de leur participation au dispositif départemental de prévention des incendies. A noter que 12 autres projets de création de réserves communales et intercommunales sont en cours sur le département. Ceux-ci sont accompagnés au plus près par les services concernés du SIS 2B qui plus que jamais, fait figure de référent régional, en matière de conseil et d’appui à la résilience des communes, face à des enjeux de sécurité devenus urgents.