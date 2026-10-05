Le PNRC dénonce le piétinement des pozzines du Lac de Ninu lors d’une cérémonie du 2e REP

Ce sont des photos qui ont du mal à passer. Vendredi dernier, le 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi diffusait sur ses réseaux sociaux des images de la cérémonie de la Saint-Michel organisée le 29 septembre dernier au lac de Ninu. Un choix de lieu qui a provoqué la colère du Parc naturel régional de Corse (PNRC) qui dénonce « le piétinement des pozzines du lac de Ninu » .
Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce lundi, le Parc relève que « les images diffusées par le régiment montrent plus d’une centaine de militaires rassemblés et se déplaçant directement sur ces milieux naturels particulièrement fragiles ». Or, « le lac de Ninu se situe au cœur du site Natura 2000 “Massif du Rotondu” et constitue un espace majeur de la biodiversité et du patrimoine naturel de la montagne corse », rappelle le Parc, qui précise que « les pozzines, milieux tourbeux d’altitude, sont particulièrement sensibles au piétinement et peuvent subir des dégradations durables ».
À travers cette publication, le PNRC souligne que « le respect des milieux naturels doit s’imposer à tous, y compris aux forces armées » et demande « une prise de position officielle et des engagements afin qu’une telle situation ne puisse se reproduire ».
Contacté par CNI, le 2e REP n’a pas souhaité apporter de commentaire sur la situation.
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