Conflit à la Corsica Linea : le consortium CM Holding annonce la reprise des traversées

Alors que CM Holding, le consortium d’entrepreneurs corses actionnaire de Corsica Linea, annonçait vendredi réexaminer la nature de son engagement futur au sein de la compagnie et suspendre l’ensemble de son activité jusqu’à lundi, et que les traversées entre la Corse et le continent ont de nouveau été annulées ce lundi, la compagnie annonce finalement une reprise de son activité dès demain matin.





Dans un communiqué, CM Holding indique avoir réuni ce lundi matin les quatre organisations syndicales de Corsica Linea afin de poser « de nouvelles bases pour le dialogue social » au sein de l’entreprise. Le consortium affirme avoir remis aux représentants des salariés une déclaration d’intention consacrée au dialogue social et avoir reçu des réponses « positives ou constructives » de l’ensemble des organisations syndicales, à l’exception de la CFE-CGC. À l’issue de cette réunion, CM Holding annonce donc une reprise normale de l’activité de Corsica Linea dès mardi 6 octobre.





Le consortium revient également sur les conséquences du conflit de ces derniers jours, évoquant des difficultés « pour les salariés, pour les clients, les transporteurs et les entreprises de l'île et pour les familles corses qui ont subi les conséquences d'un conflit dont elles n'étaient pas responsables ». Il affirme vouloir désormais inscrire les relations sociales de l’entreprise dans un cadre fondé sur « la responsabilité, le respect mutuel et la continuité du service rendu à la Corse ». « C'est cet état d'esprit qui doit désormais guider les relations sociales de Corsica Linea », écrit CM Holding.





CM Holding réaffirme par ailleurs son engagement aux côtés de Corsica Linea, de ses salariés et de la Corse « pour poursuivre ensemble ce qui a été construit depuis dix ans », tout en fixant des limites pour la suite. Le consortium rappelle que la continuité territoriale constitue, selon lui, « une mission de service public essentielle à la vie économique et sociale de la Corse », que « son interruption porte une atteinte grave aux intérêts des usagers, des entreprises et de l'ensemble de la collectivité » et indique ne pas vouloir tolérer « de nouveaux blocages injustifiés » entraînant une nouvelle paralysie de l’île.

