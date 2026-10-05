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Voile légère - 145 kilomètres pour Solan Autric à Bunifazziu


GAP le Lundi 5 Octobre 2026 à 16:12

Pour sa première édition, la Conviviale Longue Distance Corse a réuni durant trois jours, dans l’Extrême-Sud, amateurs et spécialistes de plusieurs disciplines de voile légère. Un rendez-vous organisé par l’association Endurance Wind Spirit et marqué notamment par la performance du jeune kitefoileur Solan Autric, auteur samedi d’un parcours de 145 kilomètres entre la Corse et la Sardaigne.



Voile légère - 145 kilomètres pour Solan Autric à Bunifazziu

À partir de vendredi, Bunifazziu a vécu durant trois jours à l’heure de la voile légère à l’occasion de la première édition de la Conviviale Longue Distance Corse, organisée par l’association Endurance Wind Spirit.

Pour ce rendez-vous inaugural, la longue distance était à l’honneur sur différents supports, du wingfoil au parawing, en passant par le windsurf, le windfoil, le kitesurf et le kitefoil.

La performance de ces trois jours de défi entre Corse et Sardaigne est à mettre au crédit de Solan Autric. Âgé de 19 ans, l’athlète Élite en kitefoil a parcouru samedi pas moins de 145 kilomètres. Parti de Balistra, il a rejoint Figari après avoir contourné les îles Lavezzi par le sud, traversé les Bouches de Bunifazziu et poussé jusqu’à Capo Testa, en Sardaigne.

Au cours de ce périple, le jeune kitefoileur a effectué des pointes à 31 nœuds. Quatre pratiquants amateurs l’accompagnaient également dans ce défi, avec des parcours allant de 85 à 130 kilomètres.

Une belle première pour la Conviviale Longue Distance Corse, à laquelle ont également pris part deux écoles de l’Extrême-Sud, Eole Figari et Corsica Kiteboarding, venues s’associer à ce week-end inaugural placé sous le signe de la glisse et de l’endurance.





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