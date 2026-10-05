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26e Tour de Corse Historique -Veillée d'armes calvaise


GAP le Lundi 5 Octobre 2026 à 19:37

Même si le 26e TDCH n'effectuera ses premiers tours de roues que demain, la pression monte du côté de Calvi, épicentre du rallye pour les 450 autos engagées dans cette version 2026.



Le parc de Calvi (Photo : David Marvier et Maxandre Brunet)
Le parc de Calvi (Photo : David Marvier et Maxandre Brunet)
Nous y voilà, demain à 11h28, le premier équipage en VHC va entrer dans l'ES1 à Notre Dame de la Serra là où tout va commencer et où tout va s'achever samedi prochain, pour le retour et le dénouement du 26e Tour de Corse Historique. 
 
Au-delà du nombre d'engagés, la qualité du plateau est impressionnante à tous les sens du terme. A dire vrai, bien malin sera celui qui pourra livrer un pronostic fiable tant les prétendants à la victoire finale sont nombreux. Une fois de plus, même si les pronostics sont faits pour être déjoués, on devrait assister à un duel au sommet entre les Porsche et les M3.
 
Un combat des chefs auquel pourraient bien se mêler certains concurrents et non des moindres. Du côté des Porsche, on suivra, entre autres, Matthieu Fassio, Christophe Casanova et surtout Raphaël Astier, sans oublier Christophe Vaison. Le peloton des M3 comptera des concurrents de haut niveau avec Tom Pieri, François Delecour, Jérôme Mancini, Thomas Argenti. 
 
A l'évidence cette liste est loin d'être exhaustive d'autant que certains pilotes auront à cœur de jouer les trouble-fêtes, à l'image de Yoann Bonato sur la Lancia Integrale, Julien Saunier au volant de la R5 Maxi Turbo ou bien encore Gilles Panizzi (Ford MK2). 
 
Un TDCH qui verra aussi la participation de Didier Auriol, sextuple vainqueur du Tour de Corse, avec une passe de trois (1988, 1989, 1990) suivie par trois autres succès en 1992, 1994 et 1995. Le Lutin Cévenol partage d'ailleurs avec un certain Bernard Darniche le privilège d'avoir inscrit à six reprises son nom au palmarès de la manche française du championnat du Monde. Didier Auriol du haut de ses 68 printemps revient en Corse au volant d'une Lancia Delta Integrale de Milano Racing, le même Team que Bonato, très proche de celle sur laquelle il s'était imposé en 1992. 
 
Comme cela est devenue une bonne habitude depuis quelques années, le TDCH devient de plus en plus intergénérationnel, signe évident que le monde de l'historique intéresse un public de plus en plus varié. Autre évidence, désormais, remporter le Tour de Corse Historique fait partie intégrante d'un palmarès à l'instar d'autres épreuves modernes.
 
Quoi qu'il en soit, dès demain avec Notre Dame de la Serra (13,7 km) et Argentella - Fangu (12,3 km) on aura un premier aperçu des ambitions des uns et des autres en VHC, même si le rallye avec ses cinq étapes, ses 18 ES pour 380 kilomètres de chronos est long, très long.
 
Pour leur part, les VHRS et les Légende seront aussi sur le pont demain avec les deux premières ES Tesa-Muru (13 km) et Cateri-Montemaggiore (11,2 km).

Le programme de l'étape 1 Calvi – Calvi mardi 6 octobre

VHC : 62,4 km
11h28 : ES1 : Notre Dame de la Serra 13,7 km
11h51 : ES2 : Argentella-Fangu 12,3 km
16h01 : Entrée parc fermé Calvi

VHRS/ Légende : 71,3 km
12h53 : ZR1 : Tesa-Muru 13 km
13h36 : ZR2 : Cateri-Montemaggiore 11,2 km
17h16 : Entrée parc fermé Calvi
 




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