Le Grand Repas : les produits locaux à l’honneur au lycée de Montesoro

Pour les élèves, l’exercice reste proche d’un service classique, mais certains produits permettent d’aller plus loin dans l’apprentissage. C’est notamment le cas du crabe bleu, qui figure au menu en entrée. « On a abordé avec eux le fait que le crabe bleu est un envahisseur et qu’une des solutions, c’est de le manger pour limiter sa prolifération », explique Marie-Alice Le Gulludec. À travers ce repas, les enseignants cherchent ainsi à transmettre plusieurs notions aux futurs professionnels de la restauration : la saisonnalité, l’origine des produits et leur impact environnemental. « Non seulement ce sont des produits de saison, mais locaux en plus et qui ont un impact environnemental. Il y a trois notions qui sont importantes à leur transmettre, ce qu’on essaye de faire au quotidien et là ça vient appuyer un peu plus sur un seul et même repas », poursuit la professeure de cuisine.





Mais le Grand Repas constitue aussi un exercice grandeur nature pour ces élèves de première, qui ne sont pas encore habitués à gérer un tel volume de clients sur un même service. « C'est un gros challenge parce qu’ils ne sont pas habitués à avoir autant de clients sur un seul service, surtout que ce sont des jeunes de première qui n’ont qu’une année de formation derrière eux, qui en plus était une année commune où ils faisaient à la fois du service et de la cuisine. Mais on peut leur faire confiance, ils sont réactifs, et je pense que ça va très bien se passer vu comme c'est engagé », souligne Fabrice Fuda, directeur délégué aux formations hôtellerie-restauration au lycée Fred-Scamaroni.





La participation du lycée à l’événement prend également une dimension particulière pour Quentin Sanchez, lui-même ancien élève de Montesoro. « On est dans la transmission », résume-t-il. « Au-delà de ça, c'est aussi la formation insulaire qu'on va mettre en avant, en plus du message qui incite à travailler avec des produits locaux et de saison. » Après plusieurs heures de préparation, tout est fin prêt pour accueillir les premiers clients du restaurant d’application. D’autres élèves sont quant à eux dans plusieurs EHPAD de la région bastiaise pour participer à des animations. « Nous avons des formations sur le secteur hôtellerie et restauration, mais nous avons aussi des secteurs sanitaire et social, et à ce titre nous avons un bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne pour lequel nos élèves sont dans des EHPAD, et font de l'animation dans les EHPAD qui servent le même repas que nous », indique Fabrice Fuda.

