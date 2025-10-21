Le GFCA Volley s'incline à Tours pour ses débuts en MSL (3-0)

Tours - GFC Ajaccio : 3-0
Salle Robert-Grenon
3 000 spectateurs environ
Évolution du score : 25/23 ; 25/22 ; 25/20
Arbitres : Mr Camille Gaden et Sylvain Carre
Six de départ
Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Bultor, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Tours : Ramon (libéro), Coric, Dos Santos, Marshman, Mujanovic, Suikohnen, entraineur : Mladen Kazic
Les réactions
Frédéric Ferrandez (entraineur du GFCA au micro de Bein Sport) :
"On a rivalisé avec une très belle équipe de Tours. Je pense aussi que le score est lourd par rapport à notre performance. Mais leurs rotations nous ont fait mal tout comme leur impact physique. Je suis très satisfait de mes joueurs, ils n'ont jamais lâché même dans le 3e set alors qu'on était mal partis. On va essayer de tirer le meilleur de nos joueurs avec un effectif réduit."
