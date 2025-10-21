CorseNetInfos
Le GFCA Volley s'incline à Tours pour ses débuts en MSL (3-0)


Patrice Paquier Lorenzi le Mardi 21 Octobre 2025 à 21:37

Sans démériter, le GFCA Volley s'est incliné à Tours, lors de la première journée de MSL (3-0). Pour son retour dans l'élite, les Ajacciens ont réalisé une très belle rencontre, marquée par deux très bons premiers sets perdus de justesse. Malgré un effectif réduit, avec un seul passeur, et des moyens limités, les Gaziers ont montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleures équipes de l'élite. Prochaine rencontre samedi au Palatinu, face à un autre gros morceau du championnat, Chaumont.



Tours - GFC Ajaccio : 3-0

Salle Robert-Grenon
3 000 spectateurs environ

Évolution du score : 25/23 ; 25/22 ; 25/20
Arbitres : Mr Camille Gaden et Sylvain Carre

Six de départ
Ajaccio :  Grosnon (libéro), Garcia, Bultor, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez

Tours : Ramon (libéro), Coric, Dos Santos, Marshman, Mujanovic, Suikohnen, entraineur : Mladen Kazic

Les réactions
Frédéric Ferrandez  (entraineur du GFCA au micro de Bein Sport) :
"On a rivalisé avec une très belle équipe de Tours. Je pense aussi que le score est lourd par rapport à notre performance. Mais leurs rotations nous ont fait mal tout comme leur impact physique. Je suis très satisfait de mes joueurs, ils n'ont jamais lâché même dans le 3e set alors qu'on était mal partis. On va essayer de tirer le meilleur de nos joueurs avec un effectif réduit."





