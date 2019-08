Le FC Balagne convoqué le 13 août à la FFF pour le dossier Michel Cascinelli

Le dernier feuilleton de l'été concernant le FC Balagne et les instances régionales et nationales s'était arrêté le 25 juillet dernier, jour où la Ligue Corse de Football déclarait recevable l'évocation formulée par le FC Balagne concernant la participation d'un nouveau joueur, Michel Cascinelli dans la rencontre AS Furiani-Agliani - FC Balagne qui selon le club Balanin n'avait pas purgé la totalité de ses matchs de suspension.

Mais, comme prévu, suivant sa logique de l'interprétation du règlement la Ligue Corse de Football considère que le dit joueur Michel Cascinelli était qualifié pour disputer la rencontre AS Furiani-Agliani - FC Balagne et donne tort à ce dernier, lequel lui aussi restait fidèle à sa ligne de conduite en interjetant aussitôrt appel.

Un appel qui a été examiné le 30 juillet et dont le verdict sans surprise a été rendu et notifié ce jeudi 1er août au club Balanin, lui donnant tort une nouvelle fois.



Comme dans le premier dossier concernant la participation du joueur Taoufik el Faqyh, le FC Balagne a aussitôt fait appel de cette décision auprès de la plus haute instance de notre notre football qu'est la Fédération Française de Football , laquelle n'a pas attendu pour réagir en expédiant un mail au FC Balagne afin de lui faire savoir qu'il était convoqué le mardi 13 août au siège de la FFF, rue de Grenelle à Paris devant la commission Règlements&contentieux.



Rappelons que dans la première affaire du dossier dit Taoufik el Faqyh,, la Ligue Corse de Football a comme dans le second dossier Michel Cascinelli rejeté les évocations du FC Balagne, en première instance et en appel et que quand le premier dossier Taoufik el Faqyh, la FFF n'a pas suivi la décision de son instance régionale en donnant match gagné au FC Balagne.

La suite on l'a connaît, le FC Balagne est devenu champion de R1 et a accédé en N3.

Décision contestée par l'USC Corte qui a porté l'affaire devant le Tribunal Administratif de Bastia, lequel a ordonné le FFF d'intégrer le club cortenais en N3 et le condamnant à verser 1500€.

Une décision à laquelle la FFF s'est immédiatement plié mais en portant aussitôt l'affaire devant le Conseil d'Etat qui doit statuer.

Le FC Balagne quand à lui venait de tout perdre: titre et accession!



Comment sortir de cet imbroglio pour le moins incroyable



Cette décision du TA d'intégrer l'USC Corte en N3 a fait une victime: le FC Balagne qui a recruté à l'inter saison plusieurs joueurs de niveau national et qui se retrouve malgré lui en R1.

Le problème aujourd'hui est de savoir comment se sortir de cet imbroglio à la fois incroyable et inadmissible.

Sur le fond de ces deux affaires, on constate que la Ligue Corse de Football d'un côté et la Fédération Française de Football de l'autre ont chacune une lecture et une interprétation des règlements, qui du coup n'ont plus grande valeur. Et c'est bien regrettable.

Sans préjuger de la décision de la commission Règlement&contentieux de la FFF, il y a fort à parier que celle-ci sera la même que pour le dossier Taoufik el Faqyh,, à l'identique de celui de Michel Cascinelli qu'elle aura à examiner.

Cette convocation du FC Balagne le 13 août à Paris n'aura échappé à personne qu'elle interviendra 4 jours seulement du coup d'envoi de N3 et que pour l'heure c'est bien l'USC Corte qui est dans le Groupe Méditerrannée.

On sait aussi que la FFF est opposée à un groupe à 15.

Question aujourd'hui: que fait-on du FC Balagne qui suite à la première décision de la FFF a été sacré champion de Corse de R1 et promu en N3, pour retourner un peu plus tard à la case départ en R1.

Le FC Balagne qui se bat pour faire vivre le football de toute une microrégion ne peut aujourd'hui se contenter d'une injustice qu'elle considère à juste titre comme scandaleuse. Le FC Balagne reste confiant dans cette affaire mais sa patience a des limites.