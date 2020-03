Le Covid-19 et les artisans - Jean-Charles Martinelli : "nous sommes un véritable service public"

35 ans.

Cela fait 35 ans que Jean-Charles Martinelli sillonne les routes de Haute-Corse. Pour proposer au cercle de ses clients, qui n'a jamais cessé de s'élargir, les produits de première qualité qu'il a su, au fil des ans, sélectionner pour les proposer au nord de la région bastiaise, et aujourd'hui, par l'intermédiaire de ses fils qui ont emprunté la même voie, à Bastia.



Crise sanitaire aidant, sa présence appréciée de tout temps par les plus isolés des communes qu'il connaît aujourd'hui mieux que sa poche, est encore plus précieuse aujourd'hui.

C'est ce qui lui fait dire que les artisans sont un "véritable service public".

Entendez par là qu'ils sont au rendez-vous de leur clientèle toujours, par tous les temps et même en cas de crise sanitaire.



Et dans ce cas-là, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Corse ne pense pas qu'à sa seule corporation de charcutier-boucher.

Il se soucie aussi du sort fait aux artisans du BTP qui "ne sont pas inclus dans le confinement".

"Nous savons qu'ils ont fait remonter leurs grosses difficultés à observer cette mesure au plus haut niveau, mais..."



En attendant, l'évolution de la situation il préconise un général "state in casa" comme il le dit dans notre vidéo.