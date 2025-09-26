Le Challenge France 2025 de Pelote basque se dispute à Santa Maria Poghju

Etonnante l’histoire de l’implantation de la pelote basque sur l’île. Elle trouve son point de départ en 1982. «Ce sport est arrivé chez nous à l’occasion d’un jumelage entre notre commune de Santa Maria Poghju et celle de Sare aux Pays Basque » explique Jean-Marie Leonelli, un des précurseurs de la discipline en Corse. « Une délégation de chez nous s’était rendue dans leur ville et quelques jours plus tard nous les invitions à Moriani et à cette occasion on avait construit un fronton au bord de mer. U Muru Bascu était né ».

Spécialité du club : La paleta gomme. Il faut savoir que la pelote basque propose plusieurs variantes, avec toujours le principe d’envoyer, directement ou après un rebond, la pelote contre un mur principal afin qu’elle retombe sur l’aire de jeu. On distingue ainsi : Main Nue, Frontball, Chistera Joko Garbi, Cesta Punta, Pala Corta

Paleta Gomme Creuse ou pleine, Pasaka, Rebot…. « Ici on joue à la paleta gomme creuse avec une raquette en bois » précise Jean-Marie Leonelli.





Champion de France en 1996



Chance inouïe pour le club à sa naissance, il dispose en Jean-Louis Cazes, d'un éducateur breveté. Joueur de football, après sa belle épopée européenne avec le SECB, il se reconvertit en entraineur prenant sous son aile le club de Moriani. Entre les entrainements, il forme aussi des joueurs de pelote de U Muru Bascu. Le club connait son apogée en 1996, en remportant le titre de champion de France de National B (2e division). Mais au fil des années le club va s’essouffler.



« Le staff est devenu vieillissant, la motivation des jeunes moindre car seul club en Corse et pour s’aguerrir on devait partir sur le continent avec les coûts que cela entraine ». Après quelques années au creux de la vague, le club se restructure en 2009, changeant d’appellation : « U Muru Bascu Costa Verde ». Grâce au retour d’anciens comme Jean-Marc Giacobetti, l’actuel président, ou Jean-Marie Leonelli, le club redémarre. Bon an, mal an, ils se retrouvent à une bonne quarantaine de joueurs sur le fronton. « Notre Ecole de pelote pour les 6 à 15 ans fonctionne bien mais il ne faut pas se leurrer, c’est surtout un sport n° 2 pour nos jeunes qui sont surtout tournés vers le football » explique Jean-Marie Leonelli.

Sport de loisir mais aussi de compétition, le club évolue au sein du championnat de la Ligue Paca 2e et 3e série avec des équipes comme Grasse, Villeneuve Loubet ou Villeurbanne. En juin dernier, sur ses terres, U Muru Bascu CV a conquis le titre de 2e série.





Le Challenge France



Dans les années 90, afin de booster la pratique de la pelote en dehors du Sud-Ouest de la France, la Fédération Française crée le Challenge France pour les clubs lointains. « Cette épreuve réunit une fois par an, sur une semaine, des équipes venant de La Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie, Canada … et de Corse. « Si le succès a été au rendez-vous, la compétition s’est un peu étiolée au fil du temps en raison du coût des transports. La fédé l’a relancée il y a 10 ans et cette année c’est notre club qui l’organise. Le niveau est certes un peu faible mais on prend énormément de plaisir. C’est pour toutes les équipes un tournoi magique car ce qui le caractérise c’est l’état d’esprit, la mentalité, la convivialité et avec aussi à la clé 2 places en National B».







Ce challenge comprend deux poules de 5 formations : Réunion 1, Canada 2, St Pierre et Miquelon, Nord 1 et PACA dans la poule A, Réunion2, Canada 1, Nouvelle Calédonie, Nord 2 et Corse dans la poule B. Le début du tournoi aura lieu ce samedi 27 septembre, avec les matchs La Réunion/Corse et Canada/La Réunion. Les joutes se poursuivront ensuite tous les jours jusqu’à la finale prévue samedi 4 octobre à 15 heures. « Lors de la journée de repos, le jeudi 2 octobre, nous emmènerons les délégations, une bonne trentaine de personnes, visiter notre région en toute convivialité » conclut Jean-Marie Leonelli.

Si vous souhaitez assister à ces rencontres, rendez-vous au fronton de U Muru Bascu Costa Verde au lieu-dit Vanga di l’Oru à Santa Maria Poghju.

