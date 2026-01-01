Laval – SC Bastia : le match qui pourrait sceller l’avenir du Sporting en Ligue 2

Le déplacement de ce vendredi (20 heures) sur la pelouse de Laval comptant pour la 19ème journée de Ligue 2sera la rencontre la plus importante de l’année pour le Sporting Club de Bastia. Dernier du championnat avec 11 points, les Bastiais affronteront un adversaire direct pour le maintien, 17ᵉ avec 15 points. Quatre points de retard, à la veille d’un match qui pourrait les ramener à un ou deux points seulement en cas de victoire ou de match nul en Mayenne. Une défaite serait en revanche synonyme d’un nouveau décrochage à sept points. Autrement dit, un retour dans les abysses du classement et une nouvelle montagne, plus rude encore, à gravir en seulement quinze journées restantes.



Ce scénario d’un match capital pour le maintien en Ligue 2, l’entraîneur Réginald Ray et ses joueurs l’ont parfaitement intégré. Malgré la défaite la semaine dernière en Coupe de France face au leader Troyes, les Bastiais ont su installer une nouvelle dynamique sur le terrain. Si le jeu reste encore trop limité face aux grosses écuries du championnat, il pourrait, du moins, espérons-le, être suffisant dans le bas de tableau. Pour autant, le coach bastiais ne croit pas qu’il s’agisse de la rencontre qui scellera le sort du Sporting en cas de défaite : « Je réfute le terme capital. C’est un match où l’on doit se donner les moyens de gagner et de ne pas perdre. »



Un discours partagé par Florian Bohnert. Présent lui aussi en conférence de presse d’avant-match, le défenseur reprend les mots de son entraîneur et refuse de voir dans cette rencontre un moment crucial, peut-être pour se préserver d’une pression parasite : « Laval, ça va être un match à six points. Il faut être prêt à affronter ce match avec une détermination incroyable. »

« L’espoir y est. Tous les matchs vont être importants », avant de se livrer dans un discours réaliste et sincère : « On joue notre peau… On a tous envie de ressortir le Sporting de la situation dans laquelle on l’a mis. »



Et les Bastiais ont des raisons d’y croire : « Si on regarde la dynamique du championnat, elle est plutôt positive », poursuit l’international luxembourgeois, avec un objectif clair sur le terrain : « Ne plus donner de points. On se pénalise nous-mêmes, ça l’agace (le coach) et nous aussi. Il faut arrêter de donner des munitions à l’adversaire. Il se crée des occasions sur nos pertes de balle. Il faut éviter ça. Contre Troyes, ça leur ouvre leur match, il faut arrêter avec ces bêtises. On a donné les trois points à domicile à Laval. »





Le discours de Réginald Ray commence à infuser dans le vestiaire. L’entraîneur, qui note une amélioration de la discipline, se prépare à un match difficile : « Un choc du bas de tableau », et invite ses protégés à rester concentrés sur l’enjeu : « Mentalement, il faudra rester dans le match. Il faut mettre ce que l’on veut y mettre sur tous les aspects. Si on y met ce qu’on veut, on peut faire un résultat. »



De la "grinta" pour ramener trois points, mais sans s’emporter : « Il faut que notre stabilité émotionnelle soit plus importante que ça. Éviter d’être impactés par une décision d’arbitre, ce qu’on arrive à faire. Il ne faut pas se mettre en difficulté nous-mêmes. »

Pour la suite du championnat, Réginald Ray insiste : « Être dans les mêmes dispositions à domicile et à l’extérieur. L’idée est de s’imposer où que l’on soit. Il y a des matchs à gagner et d’autres à ne pas perdre. »



Concernant le point mercato du jour, pas d’annonce de l’entraîneur, qui « espère boucler une arrivée avant Montpellier ».