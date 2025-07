Langue des signes : en Corse, l’alerte du Pôle Surdité face à un service public inexistant

En Corse, les personnes sourdes restent exclues d’un droit fondamental : celui de comprendre et d’être comprises. Malgré les alertes répétées depuis plus de six ans, il n’existe toujours aucune structure professionnelle dédiée à l’interprétation en Langue des Signes Française (LSF). Le constat est posé avec fermeté par le Pôle Surdité de Corse, à l’origine d’une pétition lancée en ligne pour alerter sur une situation jugée « indigne d’un service public du XXIe siècle ». Sur l’ensemble de l’île, une seule interface de communication, non diplômée en LSF, tente de répondre aux besoins d’une population dispersée, sans moyens suffisants et sans reconnaissance institutionnelle. L’association parle d’un système « invisible mais bien réel » qui prive les personnes sourdes de leurs droits les plus élémentaires : l’accès aux soins, à la justice, à l’emploi, à l’éducation, à la vie citoyenne.



Ce que le Pôle Surdité dénonce, ce n’est pas un dysfonctionnement ponctuel, mais une carence durable, un vide organisé. « Ce n’est pas un incident, mais une discrimination structurelle », souligne-t-on dans le texte de la pétition. Le silence des institutions est d’autant plus lourd à porter qu’il s’accompagne d’un déni des responsabilités. Aucun cadre n’existe à ce jour pour encadrer, financer ou organiser un service public d’interprétation, alors que la langue des signes est reconnue comme une langue à part entière depuis 2005.



À travers cette mobilisation, le collectif formule des revendications précises : le recrutement immédiat d’interprètes diplômés, la création d’un service régional structuré et accessible, la reconnaissance officielle de la LSF dans les services publics en Corse, et un financement pérenne porté par les acteurs compétents – État, Collectivité de Corse, ARS, DREETS.



Dans une île où les fractures territoriales so t déjà nombreuses, cette absence d’accompagnement constitue une double peine pour les publics concernés. Les parcours de soins, les démarches administratives ou judiciaires, l’intégration professionnelle restent souvent impossibles sans médiation. « Faire comme si cette réalité n’existait pas revient à condamner les sourds à l’isolement », souligne le Pôle Surdité.



Lancée sur la plateforme Change.org, la pétition invite chacun à s’engager : citoyens sourds ou entendants, professionnels de santé, parents, enseignants, élus. « Chaque signature compte. Ensemble, faisons entendre les voix qu'on n'entend jamais », conclut le message de l’équipe.

Le lien vers la pétition est disponible ici : change.org/interpretelsfcorse.