La section du PCF d'Ajaccio se mobilise pour sauver une ferme cisjordanienne

Manon Perelli le Mercredi 27 Août 2025 à 19:13

La section du PCF d’Ajaccio et son secrétaire Marc-Antoine Leroy ont lancé une tribune relayée par l’Humanité pour alerter sur la situation en Cisjordanie et défendre la ferme Hakoritna, à Tulkarem, menacée de destruction par l’État israélien. Soutenu par plus de deux cents signataires, le texte appelle la France à se prononcer clairement contre la colonisation et à protéger la famille Taneeb, propriétaire des lieux depuis près de soixante-dix ans.