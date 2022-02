La qualité de vie au travail : un facteur trop souvent négligé

Qu'entend-on par qualité de vie au travail ?



Pourquoi est-elle si importante ?



Que peut-on mettre en place pour l’améliorer ?

Au cœur des priorités de plus en plus de sociétés qui souhaitent limiter leur turn-over tout en proposant à leurs salariés un cadre de travail agréable, la qualité de vie au travail passe par de très nombreux aspects, y compris certains auxquels on ne pense pas forcément comme la mobilité domicile-travail de vos salariés notamment. Focus sur les différentes méthodes à mettre en place dans votre entreprise pour rendre tout le monde plus heureux, et donc plus productif.La qualité au travail n’est pas un élément que l’on peut mesurer grâce à des données chiffrées, il n’y a pas de barème à proprement parler, néanmoins on peut considérer que cela englobe le fait de travailler dans un environnement sain et de bénéficier d’avantages qui permettent à chacun de s’épanouir professionnellement, optimisant ainsi la performance globale de la société.D’après l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), la qualité de vie au travail s'articule autour de 6 axes principaux :● Les relations sociales entre collègues mais aussi avec la hiérarchie,● Les missions proposées et les moyens attribués pour y parvenir,● Le cadre professionnel dans son ensemble,● L’organisation de la charge de travail et du fonctionnement de l’entreprise,● La préservation de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée,● L’accomplissement professionnel et les possibilités d’évolutionDes éléments qui semblent évidents et qui pourtant ne le sont pas, puisqu’une étude récente du groupe Malakoff Médéric montre que près d’un tiers des salariés ne sont pas satisfaits de leur qualité de vie au travail, voire pire : 68% des employés interrogés assurent faire face à des situations si stressantes au travail que leur santé psychologique est impactée. Résultat, seulement 1 salarié sur 3 se dit fidèle à son entreprise.Faire en sorte que les salariés de votre entreprise se sentent bien est important d’un point de vue éthique, mais ce n’est pas le seul élément positif. En effet, énormément d’études ont démontré que des salariés plus épanouis étaient plus engagés dans la réussite de l’entreprise, avaient davantage envie de bien faire et donc étaient à la fois plus productifs et plus efficaces. C’est ce qu’on appelle l’ engagement au travail Il est également important de noter que le bien-être des salariés à un impact direct sur les finances de l’entreprise. En effet, si le climat est favorable à l’épanouissement professionnel et que les salariés ne sont pas sous pression, il y aura moins de démissions mais aussi moins d’arrêts maladies causés par des accidents de travail ou bien des burn-outs par exemple. S’assurer que ses salariés disposent d’une bonne qualité de vie au travail est donc essentiel.La première chose à faire lorsque l’on souhaite améliorer la qualité de vie professionnelle des salariés dans une entreprise est de réaliser une enquête qui va permettre de déceler les failles éventuelles. Pour que celle-ci soit efficace, elle peut être réalisée de manière complètement anonyme sur papier ou lors d’entretiens menés par une personne neutre.Suite à cette enquête, vous pourrez mettre en place des éléments orientés vers la mobilité domicile-travail de vos salariés, des rendez-vous avec des coachs sportifs ou même des coachs personnels qui peuvent apprendre à ceux qui le souhaitent à mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée, réfléchir à la création d’un partenariat avec une crèche, cibler les besoins en recrutement dans les services surchargés, proposer des formations aux salariés qui souhaitent évoluer, etc.Tous ces éléments qui semblent simples sont essentiels à l’épanouissement professionnel de chacun et permettront sans aucun doute de faire en sorte que vos collaborateurs se sentent mieux et soient plus productif au travail. De plus, la démarche en elle-même démontre votre bonne foi et votre envie de faire de votre entreprise un lieu plus sain, et permet de renforcer l’engagement au travail.