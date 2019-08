La plage de l'Aghja à la Revellata très prisée des camping-cars !

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Jeudi 15 Août 2019 à 07:24

La plage de l'Aghja, à la ointe de la Revellata, sortie Sud de Calvi est devenu un endroit de rêve pour les camping-cars qui s'installent en toute impunité, profite de la mer et des nuits étoilés. L'endroit est propriété de l'Etat et du Conservatoire du littoral. Bien qu'étant sur la commune de Calvi, la municipalité a peu de marges de manœuvre pour intervenir. Ce cliché a été pris à 8 heures du matin et force est aussi de constater que ces amateurs de camping car ne sont pas toujours respectueux de l'environnement

