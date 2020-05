La piscine municipale de Sant'Ambrogio n'ouvrira pas cet été

On nous communique:

" Compte tenu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), la Commune de LUMIO, initialement pourvue en masques par ses propres achats et par des dons de la Collectivité de Corse et du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes de Calvi, va pouvoir parachever la distribution cette semaine à ses administrés.



Le Centre Communal d’Action Sociale de LUMIU continue à superviser le portage des courses et des médicaments.



A compter du 18 mai 2020, les listes de courses devront être communiquées au plus tard le mardi à 18 heures, soit par téléphone au 06.87.28.32.45, soit par mail, directement au Super U de Calvi, à : superu.calvi.commandeu@systeme-u.fr , pour une livraison le mercredi.



De même, les personnes utilisant le site du drive de casino Calvi doivent impérativement s’organiser pour que le créneau de livraison soit le mercredi matin.







La municipalité a aussi participé, en collaboration avec l’association de parents d’élèves « u sguardu zitellinu », à l’achat de matériel informatique pour que chaque enfant puisse être connecté pendant la fermeture de l’école.



Pour toute démarche administrative ou renseignement, la mairie étant fermée au public jusqu’à nouvel ordre, vous pouvez contacter les services suivants par téléphone ou courriel :



Secrétariat général/urbanisme/marchés publics, téléphone : 04.95.60.89.06, courriel : marie-pierre@ville-lumio.fr

Accueil/état-civil/inscriptions école, cantine et transport scolaire, téléphone : 04.95.60.89.00, courriel : etat-civil@ville-lumio.fr

Comptabilité, téléphone : 04.95.60.89.05, courriel : compta@ville-lumio.fr

Service des eaux/élections/C.C.A.S., téléphone : 04.95.60.89.07, courriels : sce-eau@ville-lumio.fr et sce-election@ville-lumio.fr

En cas de besoin, un rendez-vous vous sera proposé par les services de la mairie.



Il a aussi été décidé, à titre exceptionnel et pour éviter tout risque sanitaire, que la piscine municipale de Sant’Ambrogio n’ouvrirait pas cette saison estivale 2020