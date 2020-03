La météo du mardi 31 mars 2020 en Corse

Charles Monti le Mardi 31 Mars 2020 à 07:59

Au petit jour, les températures minimales se situeront entre 3 et 8 degrés du centre vers le bord de mer. Éclaircies et passages nuageux se disputeront le ciel. Des averses sont attendues en matinée en région bastiaise, en Castagniccia et dans le Fiumorbu, sur tout le sillon central dans l’après midi. La limite pluie-neige se situera entre 1700 mètres le matin et 1450 mètres dans l’après midi, 800 mètres la nuit suivante. Le vent d'Est à Nord-Est, soufflera assez fort sur tout le nord de l’île, Balagne comprise, et dans le sud du côté de Porto Vecchio, 30 à 50 km/h avec des rafales atteignant 65 km/h dans le Cap Corse.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI.



