La météo du lundi 9 Mars 2020 en Corse

Charles Monti le Lundi 9 Mars 2020 à 06:40

Quelques averses intéresseront déjà notre île en tout début de journée. Ces averses se généraliseront ensuite dès la mi-journée et dans l'après-midi des orages éclateront. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 1100 mètres. Le vent de secteur Ouest soufflera assez fort aux extrémités, sur toute la partie occidentale de la Corse et en montagne avec des rafales atteignant 80 km/h. En fin de journée le vent basculera au secteur Nord-Est, modéré sur le nord de l’île. Les températures maximales, juste de saison se situeront entre 12 à 15 degrés près des cotes, 7 à 11 dans le centre.



