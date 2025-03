La distillerie L.N. Mattei rafle trois médailles d’or au Concours Général Agricole 2025

La Distillerie L.N. Mattei a remporté trois médailles d’or au Concours Général Agricole 2025, qui distingue chaque année les meilleurs produits du terroir français.



Le Gin L’Immortel, élaboré à partir d’immortelle de Corse, de cédrats et de citrons insulaires, a été récompensé. Le jury a relevé un nez léger, une belle complexité en bouche et une longueur jugée exceptionnelle.



Le Single Corn Whisky P&M, produit à partir de maïs 100 % bio, a également obtenu l’or. Il complète la gamme des whiskies P&M de la distillerie. Le jury a souligné ses arômes marqués et son équilibre.



La liqueur Cédratine, recette créée en 1880 par Louis-Napoléon Mattei à base de plantes aromatiques et de cédrats corses, a elle aussi été distinguée. Son équilibre entre alcool, sucre et plantes a été relevé par le jury.