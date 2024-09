La création d’une antenne bénévole de SOS Méditerranée en Corse crée la polémique

Une ONG internationale connue pour son rôle actif dans le trafic d’êtres humains en Méditerranée se structure en #Corse.



L'annonce de prochaines actions de sensibilisations de SOS Méditerranée en Corse, et notamment la création d'une antenne bénévole sur l'île, relayée dans nos colonnes en début de semaine , est loin d'avoir fait l'unanimité. Alors que la co-fondatrice de cette ONG engagée dans le sauvetage des migrants en mer, Sophie Beau, devait tenir une conférence ce dimanche au Parc Galéa sur le thème « Méditerranée, cimetière de migrants », ce dernier a pris la décision de l’annuler au regard des réactions qui se multiplient depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Jeudi soir, le parc de Taglio-Isolaccio regrettait ainsi sur Facebook que la rencontre « qui avait pour but d’éclairer le travail de l’association SOS Méditerranée, semble pouvoir appeler à un climat d’échanges peu serein » et préférait y renoncer.La veille, comme des centaines d’autres utilisateurs insulaires du réseau social X, le président du jeune mouvement identitaire, Mossa Palatina s’était alarmé de la volonté de SOS Méditerranée de développer un réseau bénévole en Corse. « Une ONG internationale connue pour son rôle actif dans le trafic d’êtres humains en Méditerranée se structure en Corse. Nous allons tout faire, dans le cadre de la démocratie et du débat pacifique, pour marginaliser son action chez nous. La Corse ne sera jamais Lampedusa », écrivait-il sur ses réseaux sociaux.Dans la même veine, le parti Reconquête Corse publiait un communiqué intitulé « La Corse ne sera pas le Lampedusa de demain ». « Par la presse, nous apprenons que l'association immigrationniste SOS Méditerranée compte tenir une conférence en Corse dans les prochains jours, puis ouvrir sur notre île une antenne locale de son organisation. Tout le monde comprend la manœuvre : la Corse risque d'être la nouvelle cible des intimidations de cette association politique », estimait-il.Ce vendredi, le mouvement Unione di a Ghjuventù in Lotta s’est à son tour alerté de cette initiative. « Nous avons appris ces derniers jours que l’ONG controversée SOS Méditerranée allait ouvrir une antenne en Corse. C’est avec beaucoup d’inquiétude que nous accueillons cette initiative », a-t-il indiqué dans un communiqué en ajoutant : « Conscients et convaincus qu’une aide humanitaire est nécessaire à toutes les personnes en danger de mort imminente, le débarquement à terre de milliers de migrants n’est pas acceptable. Notre île n’a pas vocation à devenir un Lampedusa et encore moins une porte d’entrée d’un trafic d’êtres humains ».Une perspective qui est toutefois loin de l’initiative que SOS Méditerranée souhaite mener en Corse en fédérant un réseau de bénévoles pour organiser des actions de sensibilisation du grand public, afin d’expliquer l’urgence qui se joue en Méditerranée.