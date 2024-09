SOS Méditerranée fait escale en Corse pour le lancement d'une antenne bénévole

SOS Méditerranée, l’association engagée dans le sauvetage des migrants en Méditerranée, organise un événement de deux jours en Corse pour sensibiliser le public aux enjeux migratoires et aux droits humains des femmes migrantes. À cette occasion, la projection du documentaire Mothership, tourné à bord de l’Ocean Viking, sera suivie d’un débat avec la co-fondatrice de l’association, Sophie Beau. L’événement marquera également le lancement de la première antenne bénévole de SOS Méditerranée sur l'île.



Le dimanche 22 septembre, Sophie Beau, co-fondatrice et directrice générale de l'association, tiendra une conférence au Parc Galéa à Taglio-Isolaccio intitulée Méditerranée, cimetière de migrants .



Le lendemain, lundi 23 septembre, le Cinéma Le Régent à Bastia projettera Mothership, un documentaire réalisé par Muriel Cravatte en 2023 et tourné entre juillet et novembre 2022 en Méditerranée centrale. Ce film suit plusieurs missions de sauvetage effectuées par l’Ocean Viking, le navire de SOS Méditerranée, et aborde les enjeux liés à l'exil, en particulier celui des femmes migrantes et les violations de leurs droits humains. Financé par France 3 Corse, le documentaire a déjà été sélectionné dans plusieurs festivals, dont Cine Donne 2024 et Corsica Doc à Ajaccio en octobre. La projection sera suivie d’un débat avec Sophie Beau, co-fondatrice et directrice générale de l’association, qui échangera avec le public sur les questions soulevées par le film.



SOS MEDITERRANEE renforce sa présence en Corse

Cet événement sera également l’occasion pour SOS Méditerranée de consolider son engagement en Corse avec le lancement officiel de sa première antenne bénévole sur l'île. Ce réseau bénévole, qui s'étend déjà dans 21 antennes à travers la France, joue un rôle essentiel dans la collecte de fonds et la sensibilisation du grand public.









Informations pratiques :