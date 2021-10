La Sauvegarde de l'Art Français à Ajaccio : 10 000 € aux élèves du Lycée Fesch pour restaurer l'œuvre de leur choix

Depuis 2013, la Sauvegarde de l’Art Français mène avec des étudiants, des lycéens et des entreprises des campagnes en faveur du patrimoine mobilier local. Ils s'investissent dans le cadre de leur formation ou en parallèle de leurs cours avec le même désir : celui de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine.

Depuis la même date la Sauvegarde de l’Art Français conduit les campagnes du Plus Grand Musée de France. Partant du principe que nos territoires sont le plus grand musée ouvert à tous, la fondation s’engage aux côtés d’étudiants, de lycéens et d’entreprises pour restaurer les merveilles qui nous entourent.

Avec ce volet lycéen, la campagne permet de transmettre l’amour du patrimoine à la jeunesse tout en renforçant l’enseignement de

l’histoire de l’Art avec des leçons in situ. Surtout, elle permet aux lycéens de mieux connaître le patrimoine local tout en les

responsabilisant sur les questions de conservation.

---

(1) La Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français, créée en 1921 par Edouard Mortier, duc de Trévise, est l’une des premières organisations à s’être engagée pour la conservation et la protection du patrimoine. Elle se consacre depuis un siècle à la restauration des édifices et d’œuvres d’art dans toutes les régions de France.



(2) Claude Giansily Conservateur des Antiquités et Objets d'Art de la Corse, Hélène Croisonnier, Inspectrice Académique, Julie Caron, du lycée Fesch, Jean-Laurent Arrighi, professeur d'Histoire des Arts et des Arts Plastiques du lycée Fesch, Jacques de Chauvelin, responsable communication de la Sauvegarde et Pauline de Poncheville, responsable "Plus Grand Musée de France" ont également participé activement au lancement de l'opération