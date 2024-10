La Poste de Calvi fermée pour travaux du 18 au 28 octobre

La Poste de Calvi située Boulevard Wilson, fermera ses portes du 18 au 28 octobre pour des travaux de rénovation. Pendant cette période, les clients pourront retirer leurs lettres et colis avisés à la PDC2, située dans la zone d’activités de Cantone, ouverte du lundi au vendredi de 10h à 15h, et le samedi de 10h à 12h.



Pour d'autres opérations postales et bancaires, plusieurs alternatives sont disponibles. La Poste de L'Île Rousse propose des horaires étendus, tandis que les bureaux de Calenzana et l’agence postale de Lumio restent accessibles aux usagers.



Il est à noter que le distributeur automatique de billets ne sera pas approvisionné durant cette période. Les clients sont donc invités à prévoir leurs démarches en conséquence.