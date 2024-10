La Poste de Borgo fermée pour travaux du 4 au 20 octobre

La Poste de Borgo, située Rond-point de Borgo RN 193, fermera ses portes du jeudi 4 octobre au dimanche 20 octobre pour travaux. Pendant cette période, les usagers devront se rendre dans les bureaux voisins ou à la plateforme de distribution du courrier pour leurs opérations postales.

Les retraits de lettres et colis avisés s’effectueront à la plateforme de distribution de Borgo, au 141 route de la Gare, avec des horaires adaptés : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30, et le samedi de 9h à 12h.

Pour les autres opérations postales et bancaires, les bureaux de poste de Biguglia et de Lucciana prendront le relais. À Biguglia, les horaires seront les suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec une ouverture décalée à 9h30 le jeudi, tandis que le samedi, le bureau sera accessible de 9h à 12h. À Lucciana, les services seront disponibles sur une amplitude similaire, avec des ajustements les mardis et mercredis.

Il est important de noter que le distributeur automatique de billets de Borgo ne sera pas approvisionné pendant la durée des travaux. Les services reprendront leur fonctionnement habituel dès la réouverture de la Poste, prévue le lundi 21 octobre.