La Nuit du Millésime de retour à Bastia le 7 juin

La Nuit du Millésime est de retour à Bastia le 7 juin prochain au Palais des Gouverneurs. Porté par le Conseil interprofessionnel des vins de Corse (CIVC), l’événement est né de la volonté de proposer un rendez-vous réunissant à la fois les professionnels du secteur - cavistes, restaurateurs, distributeurs - et le grand public. « On a créé la Nuit du Millésime en 2013 parce qu’on avait envie de créer un événement mixte qui bousculait les codes », explique Caroline Franchi, directrice générale du CIVC. « À l’époque, les présentations des millésimes étaient toujours classiques avec les vignerons derrière leurs tables, et l’idée, c'était de mettre en lumière les vignobles de Corse avec l'ensemble des vignerons autrement, avec un esprit festif où les vignerons ne sont pas seuls derrière leur table, mais plutôt tous ensemble par appellation. »





L’événement sera marqué par la présence d’Antoine Pétrus, double meilleur ouvrier de France en sommellerie et maître d’hôtel, et Dominique Peretti, élu meilleur jeune sommelier corse et chef sommelier à la Maison Pic à Valence. Tous deux animeront les deux masterclass prévues au cours de la journée. La première, ouverte au public, proposera un tour d’horizon du vignoble corse et de ses perspectives. La seconde, destinée aux professionnels, abordera les stratégies de commercialisation des vins. En fin de journée, les visiteurs pourront ensuite partir à la rencontre des producteurs lors d'une dégustation réunissant plus de 40 vignerons venus de toute l'île. La journée se poursuivra avec une vente aux enchères de vieux millésimes et de grands contenants corses.





Au-delà de la dégustation, la Nuit du Millésime entend valoriser l'ensemble de la filière viticole insulaire et renforcer les liens entre producteurs, professionnels et amateurs. « Le but est aussi de permettre au grand public qui consomme des vins de Corse toute l'année de rencontrer des vignerons et de mettre un visage sur une bouteille », détaille Caroline Franchi. « Et comme certains viennent du sud de la Corse, ça permet aussi de faire découvrir des vignerons à Bastia qui sont peut-être moins représentés. On essaie de faire un événement qui montre qu’on a un vignoble jeune, dynamique et moderne. »



Cette nouvelle édition intervient également dans un contexte d'évolution des habitudes de consommation. « On n'est pas entré dans une crise, mais il y a beaucoup de déconsommation et de baisses de la consommation. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus exceptionnel et qualitatif alors qu’avant, c’était peut-être plus fréquent. Et remettre le vin corse au centre, ça permet aussi de créer du lien avec les professionnels. »

