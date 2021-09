«La Matinée Anglophone» ce dimanche 19 septembre à Bastia

Cette « Matinée » comprendra la projection du film «Le voile des illusions » de John Curran et sera suivie à 11h15 d'un lunch avec ambiance musicale assurée par Sylvie Biaggioni.



Synopsis :

« Londres, 1920. Après un mariage trop vite accepté pour convenances sociales, Kitty part avec son mari, Walter, médecin bactériologiste, pour vivre à Shanghai où il doit mener des recherches. Rapidement, la jeune femme tombe amoureuse d'un autre homme. Lorsque Walter découvre l'adultère dont il est victime, il promet à Kitty de lui accorder un divorce qui ne mentionnera pas son infidélité et lui conservera ainsi une réputation sans tache, si son amant quitte sa femme pour l'épouser. Walter sait que cet homme place sa carrière avant ses nombreuses conquêtes féminines... Abandonnée par son amant, brisée, Kitty accompagne son mari dans une région où une épidémie de choléra balaie les populations et où les guerres locales font rage... »

Ce film, sorti en 2007, a été réalisé John Curran d’après le roman La Passe dangereuse de William Somerset Maugham, scénarisé par Ron Nyswaner. Acteurs principaux : Edward Norton, Naomi Watts et Liev Schreiber.

Le compositeur du film, le français Alexandre Desplat, a reçu deux prix pour la meilleure musique de film, dont le Golden Globe en 2007. Les Independent Spirit Awards ont nommé le film dans deux autres catégories, celle du meilleur acteur pour Edward Norton et celle du meilleur scénario pour Ron Nyswaner.



Tarif : 6€

Renseignements au 04.95.31.12.72