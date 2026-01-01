La Ligue contre le cancer offre un échographe au service pneumologie de l’hôpital de Bastia

Pour les praticiens, l’échographe n’est pas seulement un outil pour les gestes techniques : il symbolise aussi le soutien de la Ligue contre le cancer. « Ça montre que les associations de patients nous soutiennent dans nos démarches, dans notre travail quotidien et c'est une réelle joie de voir qu’on est soutenu dans notre pratique médicale. » Pour la Ligue contre le cancer, le rôle de l’association dépasse le simple financement de matériel. « Le souci de la Ligue, c'est avant tout le malade, ses aidants et ses conditions de vie. À partir du moment où on a un appareillage ou des instruments qui permettent d'améliorer la prise en charge du malade, qui permettent de faire des diagnostics plus précoces, qui permettent de raccourcir les temps de prise en charge, voire les temps de soins, nous sommes présents », explique le Dr Sauveur Merlenghi, président de la Ligue contre le cancer en Corse.





Si cet échographe va permettre d’améliorer la prise en charge des patients, le président de la Ligue contre le cancer précise néanmoins que « la prévention reste le premier élément ». « En Corse, on a beaucoup plus de femmes qui sont touchées par un cancer du poumon qu’ailleurs. On est maintenant autour de 27 %, c’est exponentiel et il est à égalité avec le cancer du sein. C'est énorme, et il faut intervenir sur ça, notamment avec la lutte contre le tabagisme. Le prix du tabac a augmenté, mais il faudrait qu'il soit encore plus cher, parce qu'il n'y a que ça pour décourager le fumeur. »



De son côté, le Dr Marie Mattei explique « qu’une campagne de dépistage du cancer du poumon par scanner avec les pneumologues de ville » aura bientôt lieu. « C’est bien de soigner le cancer du poumon mais c’est mieux de le dépister avant qu’il ne soit à un stade trop avancé. C’est pour ça qu’une campagne de dépistage va bientôt démarrer chez les fumeurs à partir de 50 ans. »

