La Corse plaide à Bruxelles pour la survie de sa pêche artisanale

Autre point de crispation : le vieillissement de la flotte. Les règles actuelles ne permettent de financer que l’achat de bateaux d’occasion, parfois âgés de plusieurs décennies. La délégation corse a demandé des dérogations pour l’acquisition de navires neufs et le renouvellement des moteurs, plus économes en énergie et moins polluants. « Il ne s’agit pas de pêcher davantage, mais de pêcher mieux » , insiste la responsable du service Mer à l’OEC, rappelant que la durabilité environnementale passe aussi par la modernisation des outils de travail.



À ces contraintes structurelles s’ajoute l’insularité, qui pèse lourdement sur la commercialisation. Hors saison estivale, l’écoulement des produits devient problématique, faute d’un marché local suffisant. « Je ne compte plus les bateaux à vendre en Balagne », se désole Eric Vilain. « La moyenne d’âge des patrons pêcheurs est de 57 ans en France mais en Corse elle est encore plus élevée. Certains sont obligés de sortir les bateaux la saison car ils n'arrivent pas à vendre, pour éviter de perdre les licences, et essayent de se sortir un complément de revenu avec des retraites qui se montent souvent à moins de 800 euros par mois » . Le coût du transport vers le continent, peu compensé au retour, freine toute ambition d’exportation. Pour y répondre, l’Office de l’environnement de la Corse, par le biais de Guy Armanet, son président, envisage « la création d’une coopérative permettant de mutualiser les ventes et de sécuriser les revenus, notamment en période hivernale ».



Enfin, les pêcheurs corses dénoncent une surtransposition des normes européennes par la France, notamment en matière de sécurité maritime. L’obligation anticipée d’équipements coûteux, comme certaines balises, accentue encore la pression financière sur des entreprises déjà fragilisées. « Ce n’est pas complètement une politique européenne en la matière puisque certains pays prennent des libertés avec les réglementations. Il faut arrêter cette surenchère en matière d’équipement des bateaux qui plombent les finances des pêcheurs ». En portant leurs revendications au niveau européen, les représentants corses espèrent maintenant obtenir une révision de la PCP plus attentive aux spécificités des territoires insulaires. À défaut, préviennent-ils, « c’est tout un pan du patrimoine maritime méditerranéen qui risque de disparaître, à moyen terme ».