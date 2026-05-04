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La Corse et l'Égypte : Thème des « Entretiens d'Aurélius » à Bastia


Philippe Jammes le Dimanche 3 Mai 2026 à 06:56

Encore de belles personnalités invitées des «« Entretiens d'Aurélius » du philosophe Christophe di Caro : Michel Vergé-Franceschi et Ahmed Youssef pour un savoureux : La Corse et l'Égypte ! Ce mardi 5 mai à 17h30 à l’hôtel Central à Bastia.




La Corse et l'Égypte : Thème des « Entretiens d'Aurélius » à Bastia
Entre Méditerranée et Orient, histoire et voyages se rencontrent. Deux regards d’exception se poseront ce mardi 5 mai à 17h30 dans le coquet salon de l’Hôtel Central à Bastia pour éclairer les liens entre la Corse et l’Égypte. Invités Michel Vergé-Franceschi et Ahmed Youssef.

Le premier est un historien reconnu et professeur émérite. Il est l’un des grands spécialistes de l’histoire maritime française et de la Corse. Ses travaux explorent les routes, les hommes et les échanges qui ont façonné la Méditerranée moderne. Son ouvrage « Aux origines de la tête de Maure : un roi, un esclave, un corsaire ou un saint ? » (Éditions Albiana) met en lumière un lien fascinant entre la Corse et l’Égypte, en retraçant l’origine symbolique de la tête de Maure, associée à un saint venu d’Orient. Il est aussi l’auteur de « Charles Bonaparte, père de Napoléon 1er (Edition Passés composés) 


Ahmed Youssef est également historien et traducteur, spécialiste de l’expédition de Napoléon Bonaparte en Orient. Membre de l’Institut d’Égypte, il a notamment travaillé sur la transmission des savoirs entre Orient et Occident. Il est également connu pour ses traductions de Gottfried Wilhelm Leibniz, apportant un éclairage précieux sur les échanges intellectuels entre les cultures. Ses recherches mettent en lumière les échanges intellectuels et culturels entre l’Europe et l’Égypte à la fin du XVIIIe siècle, notamment à travers les correspondances et textes fondateurs. Avec lui, Christophe di Caro abordera le thème de : « Napoléon et les Arabes ». Il dédicacera trois ouvrages.
« Bonabarta, Napoléon, une passion arabe ? » (Passés composés) 
« Bonaparte et Mahomet : Le Conquérant conquis (Editions du rocher) 
« L’Origine du monde de Courbet, un destin égyptien : Histoire politique et militaire (Lyre de Mercure Édition)
Entrée libre - sans inscription - ouvert à toutes et à tous
 




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